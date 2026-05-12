Доллар вырос, а евро ослабевает: НБУ установил официальный курс валют на 13 мая

Национальный банк Украины установил на среду, 13 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,97 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 1 копейку.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,64 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 8 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,96/43,99 грн/долл., а к евро – 51,64/51,66 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 12 мая вырос на 8 копеек и составлял 44,19 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,65 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне вырос на 9 копеек и составил 52,08 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,45 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 15 копеек и составил 44,25 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 25 копеек и составлял 52,15 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 43,65 гривни, а евро – по курсу 51,15 гривни за единицу иностранной валюты.

