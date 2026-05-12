Ученые назвали неожиданный продукт, который может снижать риск развития деменции

В течение трех лет у 134 пожилых японцев, которые еженедельно употребляли сыр. Среди тех, кто сыр не употреблял, таких было 176. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nutrients, передает Futura.

"Еженедельное употребление сыра связано с на 24% более низким относительным риском деменции. Когда исследователи скорректировали анализ с учетом общих пищевых привычек, этот показатель снизился до 21%, однако остался статистически значимым. Эта устойчивая зависимость указывает на специфический эффект сыра, даже с учетом общих пищевых привычек", - добавили в материале.

Отмечается, что около 72% потребителей сыра употребляли его лишь один или два раза в неделю, поэтому для наблюдаемого снижения риска не требовалось интенсивное или ежедневное потребление.

Биологические механизмы

В исследовании речь идет о трех компонентах сыра, которые могут влиять на когнитивное здоровье через различные механизмы. В частности, витамин К2 регулирует кальцификацию сосудов, а поскольку атеросклероз и высокое кровяное давление повышают риск деменции, защита целостности сосудов может опосредованно защищать мозг.

"Биоактивные пептиды, образующиеся во время ферментации, обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, важными для здоровья нейронов. Некоторые ферментированные сыры также содержат пробиотики, которые влияют на ось "кишечник-мозг" - путь, привлекающий все большее внимание в исследованиях нейродегенеративных заболеваний", - объясняют в публикации.

В то же время оговоркой является то, что 82,7% участников употребляли плавленый сыр, который содержит меньше пробиотиков, чем хорошо выдержанные или ферментированные сорта. Лишь 7,8% употребляли сыры с белой плесенью, такие как камамбер.

Поэтому механизмы, лежащие в основе любого эффекта, остаются непонятными, ведь большинство участников употребляли тот тип сыра, который меньше всего связан с предложенными биологическими объяснениями.

Масштаб и ограничения исследования

Издание Futura уточнило, что ученые измеряли потребление сыра один раз, в начале исследования, не отслеживая количества или того, как изменились привычки в течение трех лет.

"Диагнозы деменции основывались на административных страховых записях, а не на клинической оценке. Исследование не включало генетических данных, поэтому влияние известных факторов риска, таких как APOE ε4, остается неучтенным. Когорты состояли исключительно из японцев, что ограничивает возможность распространения этих выводов на различные диеты и популяции", - добавили в материале.

Следующей задачей исследователей является проведение контролируемых клинических испытаний для определения конкретных сортов сыра, дозировок и продолжительности потребления, что даст четкий план профилактики деменции с помощью диеты у пожилых людей.

Ранее ученые ответили, полезно ли пить кофе натощак. Известно, что состав вашего кофе зависит от происхождения зерен, а также от того, как вы их завариваете.

Также специалисты рассказали, какой вид спорта лучше всего укрепляет ваше сердце. По их словам, именно плавание не только улучшает выносливость, но и способствует кровообращению, при этом нагрузка на тело значительно меньше, чем во многих других видах спорта.

