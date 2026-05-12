Стубб призвал Европу не паниковать из-за вывода американских войск

Он подчеркнул, что Европа делает правильный шаг в военном плане, увеличивая расходы на оборону.

Европе стоит "успокоиться и снизить уровень напряженности" из-за опасений по поводу исчезновения американского военного щита. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб, передает Politico.

Финский лидер выступил с успокаивающим заявлением на фоне новостей о том, что США выводят 5 000 своих военных из Германии. По его мнению, присутствие американцев в Европе – это не просто услуга, а стратегическая необходимость для самого Вашингтона.

"Соединенные Штаты не уйдут из Европы. Если они хотят проецировать свою силу на такие регионы, как Ближний Восток, Азия и Африка, им нужна прочная опора именно здесь", – сказал он.

Кроме того, Стубб выразил уверенность, что европейские страны способны постоять за себя самостоятельно. Он сказал о целесообразности наращивания оборонных расходов как стратегически правильном шаге для Европы.

"Если мы можем защитить себя, НАТО тоже сможет это сделать", – акцентировал президент, упомянув давнюю военную позицию Финляндии в отношении РФ.

Он также подчеркнул, что постоянные панические сообщения лидеров ЕС только вредят системе сдерживания врага.

Переговоры с Москвой

Напомним, президент Финляндии выступил с заявлением, что Европа сама должна начать вести переговоры с Россией. Он также признал, что от Кремля не поступало никаких сигналов о том, что Путин готов сесть за стол переговоров с каким-либо представителем ЕС.

"Если американская политика в отношении России и Украины не соответствует интересам Европы, как я считаю, тогда мы должны действовать напрямую. Да, пора начать разговаривать с Россией. Я не знаю, когда это произойдет. Мы обсудили с европейскими лидерами, кто будет инициировать контакт", – сказал Стубб.

Также ранее появилась информация от Financial Times, что в ЕС готовятся к потенциальным переговорам с Путиным. Председатель Совета Антониу Кошта считает, что у Европейского Союза есть потенциал для переговоров с РФ. Кроме того, по его словам, это поддерживает президент Украины Владимир Зеленский.

