Украина может получить два дополнительных самолета ДРЛВ Saab 340, но есть важный нюанс

К моменту списания этим самолетам будет около 19 лет, и они смогут пролететь ещё достаточное количество часов.

В Польше активно ищут замену для двух своих самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C, и их вполне могут затем передать Украине, которая уже имеет два таких самолета от Швеции.

Как пишет Defense Express, на их замену сейчас рассматривается два варианта. Первый вариант – это более современный ДРЛВ от компании Saab – GlobalEye, который пришел на смену Saab 340 AEW&C. Второй вариант – это американский ДРЛВ Aeris X от компании L3Harris, сообщил представитель компании L3Harris Роберт Пикок.

Сообщается, что L3Harris ведет переговоры с Польшей относительно характеристик Aeris X и его преимуществ для Польши. В частности, одним из преимуществ может оказаться лучшая интеграция и совместимость с истребителями F-35.

Пока неизвестно, какой именно ДРЛВ выберут в Польше. Однако поиск Польшей замены для своих Saab 340 AEW&C важен для Украины. Как объясняют эксперты, поляки собираются списать эти самолеты до 2030 года, после чего их вполне могут передать или продать Украине.

Наша страна уже имеет два самолета Saab 340 AEW&C, которые Швеция передала еще в 2024 году в рамках одного из пакетов помощи. Поэтому, если Украине удастся получить из Польши 2 списанных Saab 340 AEW&C, это позволит увеличить авиапарк этих самолетов в ВСУ до четырех единиц. Это, в свою очередь, позволит Украине поочередно держать в воздухе одновременно два самолета ДРЛВ и контролировать значительно больший воздушный пространство, отмечают аналитики.

Какой путь прошли Saab 340 AEW&C

Эти два самолета сначала в 2009 году заказали для себя ОАЭ и получили в 2011 году. Уже в 2020 году ОАЭ вернули Швеции эти два Saab 340, откуда их в 2023 году продали Польше. Стоимость контракта составила всего 58 миллионов долларов, что для самолетов ДРЛВ очень дешево.

"То есть на момент списания этим самолетам будет около 19 лет, и ресурса у них будет еще в избытке. Поэтому, если Украине их удастся получить, то здесь они смогут пролетать еще много лет", – отмечают эксперты.

И даже если эти Saab 340 AEW&C будут в ужасном техническом состоянии и непригодны для применения, они все равно будут полезны для Украины в качестве доноров запчастей и агрегатов для имеющихся двух самолетов.

Однако, если Украине и удастся получить эти два дополнительных Saab 340, то это будет только после их замены, то есть не раньше 2030 года. К тому же, необходимо будет обучить два дополнительных экипажа и обустроить необходимую инфраструктуру, поэтому это скорее возможность на будущее, чем усиление сейчас, отмечают эксперты.

Самолеты для Украины

По данным СМИ, в 2026 году Украина может получить от Бельгии семь истребителей F-16 (из них четыре используются для обучения украинских военных), в 2027 – еще пять, в 2028 году – уже 14, а в 2029 году – самая большая партия из 27 истребителей. Всего речь идет о 53 истребителях.

Также президент Украины Владимир Зеленский сказал, что наше государство рассчитывает, что украинские пилоты уже в этом году начнут обучение и тренировки на самолетах Gripen.

