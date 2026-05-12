Xiaomi внезапно обновила старые популярные смартфоны: кому повезло

Обновление устраняет критические проблемы и повышает общую стабильность работы системы.

Xiaomi неожиданно выпустила обновление HyperOS для ряда смартфонов, которые официально получили статус End-of-Life (EOL), то есть завершили жизненный цикл. Обычно это означает прекращение выпуска как новых функций, так и патчей безопасности, но в этот раз производитель сделал исключение.

По данным Gizmochina, свежее обновление ПО получили или получат следующие устройства:

Xiaomi 11i;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 Pro;

Redmi K60e;

Redmi Note 11 Pro+;

Poco F4;

Poco F4 GT.

Согласно списку изменений, свежее обновление HyperOS направлено на устранение отдельных программных сбоев, а также на повышение общей стабильности работы системы.

Обновление также включает свежий патч безопасности Android (февраль 2026 года), что временно повышает уровень защиты устройств. Проверить наличие доступных обновлений можно через меню "Настройки".

Эксперты отмечают, что это своего рода "прощальный апдейт" для устройств, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2026 года. После этого обновления дальнейшие версии HyperOS или патчи безопасности для этих моделей не ожидаются.

Хотя смартфоны продолжают полноценно работать, отсутствие будущих обновлений со временем может повысить риски безопасности, поэтому пользователям рекомендуется рассматривать переход на более новые модели.

