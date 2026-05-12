Слухи о слабости Путина на самом деле могут быть ловушкой Кремля, - Foreign Policy

Все чаще распространяются различные слухи о том, что российский диктатор Владимир Путин наконец-то оказался уязвим. Его соратников арестовывают, высокопоставленные чиновники исчезают, а новая волна репрессий в российском интернете свидетельствует о нервозности на самом высоком уровне.

Как пишет Foreign Policy, не стоит надеятся на серьезный раскол в режиме Путина. За более чем 26 лет он построил систему, специально рассчитанную на то, чтобы выживать в условиях слухов, инакомыслия и внутренних интриг.

В издании считают, что многие из событий, которые сейчас интерпретируются как признаки слабости Путина, могут на самом деле использоваться спецслужбами для еще более жесткого укрепления тех самых методов, которые десятилетиями удерживали главу Кремля у власти.

Журналисты напомнили, что Путин был кадровым офицером КГБ и пришел к власти с пониманием массовой слежки, принуждения и контроля над элитой изнутри. За годы у власти он извлек уроки из провалов других диктаторов.

"В гипотетическом курсе "Мировые диктаторы и автократы" он получил бы только пятерки за последние четверть века", - говорится в материале.

В издании добавили, что Путин также был главой Федеральной службы безопасности (ФСБ) в конце 1990-х годов. Журналисты отметили, что экс-президент России Борис Ельцин отчасти назначил его премьер-министром потому, что кремлевское руководство полагало, что Путин сможет защитить семью Ельцина и ее союзников от расследований по делам о коррупции и политических репрессий после своего ухода.

Вступив в должность, Путин быстро принял меры против всех, кто мог бросить ему вызов. Олигархи, такие как Михаил Ходорковский и Борис Березовский, оказались в тюрьме, в изгнании или утратили политическое значение. Независимые центры власти исчезали один за другим. ФСБ и другие спецслужбы стали инструментами не только национальной безопасности, но и сохранения режима, подчеркнули в издании.

Журналисты отметили, что убийства, отравления, загадочные падения из окон и другие подозрительные смерти стали обыденной чертой российской политической жизни. Кремль сохранял возможность правдоподобного отрицания при помощи множества интриг, но многим людям было ясно, кто стоит за этим.

Роль спецслужб в режиме Путина

В издании отметили, что российский аппарат безопасности, защищающий Путина, огромный и многоуровневый. В его центре находится ФСБ.

Журналисты напомнили, что еще до полномасштабного вторжения в Украину, по оценкам различных источников, численность ФСБ составляла от 350 000 до 400 000 человек, включая примерно 200 000 пограничников.

В советской и российской традициях эти пограничные силы никогда не были просто обычными войсками. Хотя в их состав входили призывники, это были военизированные подразделения, которым было поручено защищать государство.

Более того, в составе ФСБ существуют специализированные оперативные группы, которым поручено выполнять любые задачи, которые Кремль сочтет необходимыми. Такие спецподразделения, как "Альфа" и "Вымпел", давно ассоциируются с борьбой с терроризмом, освобождением заложников, тайными операциями. На протяжении многих лет их связывали с арестами диссидентов, убийствами, кампаниями запугивания и другими операциями внутри и за пределами России.

Кроме того, существует Росгвардия, созданная Путиным в 2016 году специально для укрепления внутренней безопасности режима, напомнили в издании. Переведя элитные подразделения внутренней безопасности из традиционных министерств в отдельное командование, лояльное только президенту, Путин снизил риск конкурирующих центров власти.

Также в издании отметили Федеральную службу охраны РФ (ФСО), ближайшее окружение Путина. Эта организация отвечает не только за охрану российского диктатора, но и за безопасность ключевой государственной инфраструктуры, защищенную связь и непрерывность работы правительства.

В ФСО работает около 50 000 человек, в том числе некоторые из самых доверенных телохранителей и агентов Путина, добавили в издании.

Путин и его окружение сами могут распускать слухи

Журналисты добавили, что политическое выживание Путина долгое время зависело не только от контроля над реальной оппозицией, но и от восприятия этой оппозиции. Слухи, расследования, аресты и выборочные чистки могут служить политическим целям.

В издании считают, что Путин и его сотрудники служб безопасности могут сами стоять за последними слухами о растущем недовольстве внутри РФ. Так они могут попытаться оправдать еще более жестокие репрессии против общества страны.

Журналисты обратили внимание на интерес ФСБ к популярному мессенджеру Telegram. В ходе поисков бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи израильтяне, предположительно, получили доступ к собственным камерам видеонаблюдения режима и другим технологиям, что не осталось незамеченным Путиным и ФСБ.

"Репрессии против Telegram, вероятно, подпитываются паранойей Путина и ФСБ по поводу доступа Запада к цифровым приложениям и другим технологиям. Аналогичным образом, Путин запретил своему ближайшему окружению использовать любые цифровые устройства", - подчеркнули в издании.

Журналисты уверены, что наиболее вероятным исходом на фоне слухов о недовольстве и потрясениях в России является не скорый крах режима, а дальнейшие репрессии. Путин десятилетиями изучал, как диктаторы теряют власть, и систематически создавал механизмы защиты от подобных неудач.

Почему Путин заявил о том, что война "приближается к концу"

Напомним, что 9 мая российский диктатор Владимир Путин высказал мнение, что война в Украине якобы "близится к завершению". В The Guardian отметили, что эти комментарии вызывают вопросы.

В издании подчеркнули, что российские потери за последний год стали значительно выше, чем в начале полномасштабного вторжения в Украину, а темпы продвижения россиян заметно снизились.

В издании обратили внимание на то, что в последнее время Россия сосредотачивает свои усилия преимущественно на дипломатическом фронте. Вероятно, заявлениями о приближении мира Путин хочет привлечь внимание США.

