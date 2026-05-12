В НАБУ и САП рассказали, как проходило расследование в рамках операции 'Мидас'

Кроме того, в НАБУ заявили о давлении на экспертов в ходе расследования.

Операция "Мидас" не была сконцентрирована в одном подразделении детективов, а была децентрализована между различными группами. Об этом во время брифинга рассказалглава Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос.

В то же время глава САП Александр Клименко добавил, что для предотвращения утечки информации был создан уникальный механизм.

"Даже в случае утечки информации по любому направлению расследования – чтобы мы могли продолжать другие направления. То есть операция состояла не из одного, не из двух и даже не из трех направлений расследования… Ни один из руководителей главного подразделения не знал всей операции. Это было известно только мне и директору бюро. У нас была такая договоренность: если утечка произойдет по всей операции, то это либо ты, либо я", – рассказал Клименко.

Также правоохранители раскрыли детали одной из частей операции "Мидас", касающейся коррупции в оборонной государственной сфере.

"Что касается поставки бронежилетов, в связи с эпизодом которой одному из фигурантов уже предъявлено подозрение... Мы также говорили, что с февраля 2025 года у нас ведется расследование в отношении ряда производителей отечественного вооружения, в том числе дронов. В рамках этого расследования еще с апреля назначен ряд экспертиз, которые продолжаются до сих пор", – рассказал глава САП.

Кроме того, сообщили, что расследование в рамках операции "Мидас" проходило "под давлением".

"Факты давления были. Например, в деле, касающемся легализации средств, было зафиксировано вероятное давление на экспертов, которые должны были провести соответствующую экспертизу. И это давление, предварительно, мы это еще изучаем, могло осуществляться также и сотрудниками СБУ", – отметил Кривонос.

Операция "Мидас": что известно

Напомним, 10 ноября НАБУ и САП выступили с публичным заявлением о расследовании хищения ста миллионов долларов государственных средств АО "НАЭК "Энергоатом". Фигурантами дела на тот момент стали министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко.

Впоследствии появилась информация о причастности к этому делу других украинских чиновников и бизнесменов. Уже 11 мая НАБУ объявило о подозрении экс-главе Офиса президента Андрею Ермаку. Его подозревают в легализации имущества, полученного преступным путем.

Также по этой статье объявили подозрения еще шести людям. Среди них – бывший вице-премьер-министр Украины, бизнесмен и другие лица.

Рассмотрение меры пресечения для Ермака состоится уже 12 мая в 16:00. В САП сообщили, что они будут просить избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 180 млн гривен.

