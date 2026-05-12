Украинские дроны охотятся на мобильные группы ПВО в Крыму (видео)

Украинские дальнобойные дроны получили ракетное вооружение против ПВО.

В сети появились первые подтвержденные кадры применения украинских дальнобойных беспилотников FP-1/FP-2, вооруженных неуправляемыми авиационными ракетами, против российских мобильных групп ПВО в оккупированном Крыму. Видео опубликовал российский Telegram-канал "13 TACTICAL".

На кадрах видно, как мобильная огневая группа россиян пытается перехватить украинский беспилотник, однако FP-1/FP-2 наносит ответный удар, выпуская по позиции несколько авиационных ракет. По данным россиян, для атаки использовались ударные беспилотники производства украинской компании Fire Point.

Как сообщает Defense Express, судя по опубликованным фотографиям обломков, дроны получили специальные пусковые блоки для неуправляемых авиационных ракет (НАР). На каждом крыле размещается по одной пусковой установке с четырьмя ракетами – суммарный залп может достигать восьми боеприпасов.

Тип применяемых ракет официально не раскрывается. При этом на опубликованных кадрах маркировка боеприпасов скрыта. Аналитики издания предполагают, что речь может идти о советских авиационных ракетах С-5 калибра 57 мм либо С-8 калибра 80 мм.

Подобное переоснащение существенно расширяет возможности дальнобойных беспилотников. Теперь FP-1/FP-2 способны атаковать наземные цели дистанционно, не используя таранный удар самим дроном.

Почему это важно для глубинных ударов

Появление FP-1/FP-2 с НАРами может стать серьезной проблемой для российской системы противодействия украинским дипстрайк-дронам.

В последние месяцы Россия активно наращивает количество мобильных огневых групп ПВО – обычно это пикапы или грузовики с крупнокалиберными пулеметами, которые располагаются вдоль маршрутов пролета украинских беспилотников.

Именно такие группы становятся одной из главных угроз для дальнобойных ударов по объектам в глубине российской территории и в Крыму. Теперь украинские БПЛА получили возможность самостоятельно подавлять подобные позиции прямо во время полета к цели.

Как отмечают аналитики, даже сам факт появления таких FP-1/FP-2 заставит российские мобильные группы действовать осторожнее, рассредоточиваться и усиливать защиту позиций.

FP-1 превращается в многофункциональную платформу

Это уже не первое замеченное изменение в конструкции FP-1/FP-2. Ранее фиксировались версии с "графитовыми бомбами" для атак на энергетическую инфраструктуру, в варианте "матки" для FPV-дронов, а теперь – с авиационными ракетами для охоты на ПВО.

Фактически FP-1/FP-2 постепенно превращаются в универсальную платформу для различных типов ударов и специальных задач. При этом остается открытым вопрос: несут ли такие дроны одновременно ракетное вооружение и штатную боевую часть, либо используются в отдельной специализированной конфигурации, отмечает издание.

Россияне подтвердили эффективность новой угрозы

Российские источники сами признают, что мобильные группы ПВО становятся приоритетной целью украинских беспилотников. На опубликованных кадрах видно, что после запуска ракет FP-1/FP-2 продолжал полет, а съемка велась российскими тепловизионными средствами наблюдения.

Это может свидетельствовать о том, что украинские инженеры пытаются создать не просто "дрон-камикадзе", а полноценный многоразовый ударный беспилотник для сопровождения дальних атак.

Дроны - последние новости и контракты

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Украину сообщил о планах запуска совместного украино-немецкого производства дальнобойных дронов. Украинские и немецкие компании уже работают над перспективными проектами.

Также в немецкой оборонной компании Quantum Systems, поставляющей разведывательные дроны Vector в Украину, сообщили о совместных работах с украинским поизводителем Frontline Robotics. Первые контракты были подписаны в декабре прошлого года, а производственные мощности расположены в Германии.

