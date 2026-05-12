'Супер Драйвер' и 'Ограбление: План 'Лондон': главные кинопремьеры этой недели

Кроме того, в украинских кинотеатрах можно будет поностальгировать по франшизе "Топ Ган".

Среди главных премьер в кинотеатрах Украины на этой неделе – молодежная романтическая комедия "Супер Драйвер" со звездой "Белого лотоса" Сэмом Ниволой, а также напряженный криминальный триллер "Ограбление: План "Лондон" с Аароном Тейлором-Джонсоном и Тео Джеймсом.

Кроме того, на "больших экранах" можно будет снова посмотреть обе части легендарного "Топ Ган" с Томом Крузом.

Подробнее о главных киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Супер Драйвер

Driver's Ed (США, 2025, комедия/мелодрама)

В центре сюжета фильма – старшеклассник Джереми, чья девушка Саманта только что поступила в колледж в другом городе. Разлука дается парню все тяжелее, а сомнения только усиливаются после того, как Саманта звонит ему в нетрезвом состоянии во время вечеринки и заставляет задуматься, действительно ли между ними все в порядке. Стремясь спасти отношения, Джереми внезапно решает действовать: он угоняет учебную машину прямо во время урока вождения и отправляется в смелое путешествие к Саманте. Вместе с ним в это приключение отправляются несколько его колоритных одноклассников, так что дорога превращается в череду комических приключений, испытаний и искренних моментов, которые подталкивают главного героя к переосмыслению настоящей любви, взросления и дружбы.

Главную роль в картине сыграл звезда третьего сезона сериала "Белый лотос" Сэм Нивола. Также его можно было увидеть в фильмах "Белый шум" и "Маэстро".

Также в фильме снялись Эйдан Лапрет ("Социальная расплата", сериал "Больница Питт"), Кумейл Нанджани ("Вечные", "Охотники за привидениями: Ледяная империя", сериалы "Кремниевая долина", "Убийства в одном здании", "Фоллаут"), Алисса Милано (сериалы "Район Мелроуз", "Зачарованные") и другие.

Снял картину американский режиссер Бобби Фаррелли, на счету которого также такие культовые комедии, как "Тупой и еще тупее", "Любовь зла", "Я, снова я и Ирен", "Все без ума от Мэри" и "Девушка моих кошмаров".

Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в 2025 году.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 83% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 44 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Ограбление: План "Лондон"

Fuze (Великобритания, 2025, триллер/криминал/экшн)

События этого напряженного фильма происходят в самом сердце Лондона, где находят неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Город охватывает паника, начинается массовая эвакуация. Но пока службы пытаются предотвратить катастрофу, дерзкая банда преступников использует хаос для самого смелого ограбления века.

Главные роли в фильме сыграли Аарон Тейлор-Джонсон ("Пипец", "Мстители: Эра Альтрона", "Скоростной поезд", "Каскадер", "Носферату", "28 лет спустя"), Тео Джеймс ("Другой мир: Пробуждение", "Обезьяна", трилогия "Дивергент", сериалы "Белый лотос", "Джентльмены"), Гугу Эмбата-Роу (сериалы "Доктор Кто", "Локи", "Утреннее шоу") и Сэм Уортингтон ("Терминатор: Спасение", "Битва титанов", франшиза "Аватар").

Снял картину шотландский режиссер Дэвид Маккензи ("Молодой Адам", "Последняя любовь на Земле", "Любой ценой", "Король вне закона", "Оператор").

Мировая премьера фильма также состоялась осенью 2025 года на кинофестивале в Торонто.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 73% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 78% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 59 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 5,7 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Ретроспектива "Топ Ган"

По случаю 40-летия выхода культового приключенческого экшна "Топ Ган" с Томом Крузом в роли пилота-аса Пита Митчелла, украинские киноманы смогут посмотреть классику на "больших экранах".

Также параллельно в повторный украинский прокат выйдет сиквел ленты – "Топ Ган: Маверик" 2022 года со всем тем же Томом Крузом, а также Майлзом Теллером, Гленом Пауэллом и еще кучей молодых звезд.

К слову, недавно стало известно, что уже готовится третья часть франшизы.

