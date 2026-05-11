Экс-советник Трампа назвал два сценария для США в Иране

По мнению Болтона, Вашингтон рискует создать опасный прецедент вокруг Ормузского пролива.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент Дональд Трамп оказался в "собственной ловушке" после ударов США и Израиля по Ирану. В своей колонке для The Washington Post Болтон написал, что глава Белого дома начал военную кампанию без должной политической и дипломатической подготовки.

По его словам, Трамп на протяжении последних недель пытался добиться соглашения, которое позволило бы ему объявить о "победе", однако одновременно опасался заключения сделки по иранской ядерной программе, похожей на соглашение времен Барака Обамы.

Болтон отметил, что перед началом ударов администрация США не объяснила американскому обществу, почему применение силы необходимо для смены режима в Иране, ликвидации ядерной угрозы или уничтожения военного потенциала Тегерана. Он также утверждает, что Белый дом не провел полноценные консультации с Конгрессом, союзниками по НАТО, странами Персидского залива и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе.

Автор сравнил действия Трампа с подготовкой операции "Буря в пустыне" в 1991 году при президенте Джордже Буше, когда США заранее заручились поддержкой союзников и провели масштабную политическую подготовку.

Болтон также заявил, что Вашингтон не координировал свои действия с иранской оппозицией. Он напомнил о протестах в Иране, подавленных властями, недовольстве среди молодежи, а также о протестной активности после гибели Махсы Амини в 2022 году.

При этом экс-советник Трампа подчеркнул, что военная операция против Ирана, несмотря на отсутствие подготовки, оказалась "крайне успешной", хотя и не завершенной. По его мнению, главная проблема президента заключается не в начале кампании, а в том, что он остановился до достижения окончательных целей.

Болтон сослался на слова Уинстона Черчилля о Суэцком кризисе 1956 года, когда Великобритания и Франция прекратили операцию под давлением США. По мнению автора, Трамп сейчас пытается найти дипломатический выход из ситуации, ожидая уступок со стороны иранского руководства.

По оценке Болтона, Тегеран стремится выиграть время для восстановления военной инфраструктуры, включая ядерную и ракетную программы, а также сети союзников и прокси-групп.

Автор считает, что у Вашингтона остаются два варианта действий. Первый – объявить перемирие завершенным и возобновить удары по военной инфраструктуре Ирана. Второй – обеспечить военным путем свободное судоходство через Ормузский пролив при сохранении блокады Ирана.

Болтон заявил, что контроль над безопасностью судоходства в Ормузском проливе имеет стратегическое значение не только для Ближнего Востока, но и для других регионов, включая Южно-Китайское море.

Он также отметил, что операция по сопровождению торговых судов в рамках операции "Проект Свобода" продемонстрировала потенциал США, однако, по его мнению, для достижения результата Вашингтону необходимо уничтожать иранские катера, противокорабельные ракеты и беспилотники, представляющие угрозу для морского сообщения.

В завершение Болтон написал, что доминирование Ирана в регионе остается неприемлемым для арабских государств Персидского залива и для США, а окончательное решение теперь зависит от самого Трампа.

Ранее Дональд Трамп опроверг информацию о завершении боевых действий против Ирана. Несмотря на серьезные потери противника, у Пентагона еще есть список объектов для ударов, заявил президент США в интервью для YouTube-канала Full Measure.

Кроме того, издание The Washington Post отметило, что Иран может выдержать морскую блокаду США как минимум в течение 3-4 месяцев, прежде чем столкнется с критическими экономическими проблемами.

