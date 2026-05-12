В Европе представили новый танк, оснащенный 120-мм пушкой (фото)

Серийное производство автомобиля планируется наладить на производственных площадках Czechoslovak Group (CSG) в Словакии.

Компания Czechoslovak Group представила на международной выставке оборонной промышленности IDEB 2026 в Братиславе новый средний танк CFL-120 Karpat. Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе.

Машина является результатом сотрудничества Czechoslovak Group и турецкой FNSS Savunma Sistemleri. Она базируется на гусеничном шасси турецкой разработки, а серийное производство планируется наладить на производственных мощностях Czechoslovak Group в Словакии.

В широком смысле Karpat является развитием турецкого танка Kaplan MT, который уже находится на вооружении армии Индонезии.

Боевая масса CFL-120 Karpat не превышает 34 тонн, что позволяет развивать скорость до 70 км/ч. Силовая установка, в состав которой входят дизельный двигатель и автоматическая трансмиссия, размещена в задней части корпуса.

Танк получил итальянскую башню HITFACT MkII от компании Leonardo. Основным вооружением CFL-120 Karpat является 120-мм гладкоствольная пушка, совместимая с боеприпасами стандарта НАТО. В зависимости от пожеланий заказчика, машину также могут оснастить пушкой калибра 105 мм.

Вспомогательное вооружение танка включает спаренный пулемет калибра 7,62 мм и дистанционно управляемый боевой модуль. На нем могут устанавливаться пулемет калибра 12,7 мм или 40-мм автоматический гранатомет.

Конструкция башни предусматривает размещение боекомплекта за пределами боевого отделения, что существенно повышает шансы экипажа на выживание в случае поражения машины. Система подачи боеприпасов может быть реализована как с ручной, так и с автоматической зарядкой.

Защиту экипажа обеспечивает модульная броня. В базовую комплектацию машины входят системы защиты от оружия массового поражения, автоматического пожаротушения и кондиционирования воздуха.

Цифровая архитектура танка позволяет интегрировать различные системы управления боем, средства лазерного предупреждения и навигационное оборудование. Кроме того, предусмотрена возможность установки комплексов активной защиты от противотанковых ракет и ударных беспилотников.

Несмотря на "революцию дронов", Европа не отказывается от создания новых основных боевых танков. Более того, после начала российско-украинской войны работы в этом направлении только активизировались.

Как ранее сообщал УНИАН, Германия приступила к разработке нового основного боевого танка, который в СМИ уже получил условное название Leopard 3. Его планируют оснастить 130-мм пушкой с автоматом заряжания.

Стоит сказать, что Leopard 3 не является альтернативой франко-немецкому танку нового поколения, известному как Main Ground Combat System (MGCS). Сообщалось, что Париж и Берлин углубили работу над этим проектом, хотя разногласия между сторонами, которые давали о себе знать ранее, никуда не исчезли.

