В РФ подтвердили 'первую' смерть студента, завербованного на фронт

Парня сначала обучали на оператора БПЛА.

23-летний Валерий Аверин из Бурятии подписал контракт во время учебы, но его служба закончилась через три месяца после начала. Об этом сообщают российские СМИ, пишущие, что это пока "первый" известный случай.

Вместо защиты диплома студент 4-го курса технического училища выбрал быть "оператором БПЛА" и подписал соглашение с Министерством обороны РФ 3 января 2026 года. Как кричат российские паблики, парня завербовали в рамках новой масштабной кампании по набору молодежи в войска беспилотных систем.

Несмотря на то, что его якобы готовили как оператора, жизнь студента закончилась вблизи Луганска под минометным обстрелом в апреле.

"Его на штурм, на мясорубку, того, кто не служил в армии", – пожаловалась его мать журналистам.

Как стало известно, в колледже, где учился Аверин, регулярно проводились "уроки мужества", где агитировали на службу по контракту. Также одна из воинских частей организовывала там "выставки инженерного вооружения" с демонстрацией дронов.

Агрессивная вербовка в учебных заведениях

Ранее УНИАН писал, что Россия все активнее вербует студентов в армию, особенно тех, у кого есть проблемы с учебой, долги или сложное финансовое положение.

По данным разведки, молодым людям предлагают денежные выплаты, льготы и списание академических проблем в обмен на подписание контракта. Особое внимание уделяют студентам из регионов, где уровень доходов ниже и возможностей для трудоустройства меньше.

"Вербовщики обращаются к студентам с предложением стать операторами дронов. Таким образом они обманывают молодых людей, заставляя их думать, что они могут служить в относительной безопасности и легко уволиться уже через год. Хотя все военные контракты по умолчанию являются бессрочными", – сообщило издание The New York Times.

