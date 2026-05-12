Очередную партию FPV-дронов получило спецподразделение ГУР 'Артан' от 'Украинской команды'

Волонтеры "Украинской команды" передали очередную партию FPV-дронов спецподразделению Главного управления разведки "Артан". Об этом сообщается на странице волонтерского штаба в Facebook.

"Украинская команда" продолжает обеспечивать наших защитников самым эффективным оружием этой войны – дронами. Мы передали очередную партию FPV в спецподразделение "Артан" ГУР Украины. Это те героические ребята, которые с первого дня полномасштабного вторжения защищали Киевскую, Харьковскую области, Бахмут. И сегодня бьют врага на одном из самых горячих направлений – Запорожском", – говорится в сообщении.

Как отметил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный, уже завтра эти дроны будут уничтожать врагов и спасать жизни наших бойцов.

"Уверен, что эти птички уже завтра полетят на головы оркам и сохранят жизнь и здоровье наших героев. Вместе обязательно победим! Слава Украине! Слава героям! И смерть врагам", – сказал руководитель "Украинской команды" Артур Палатный во время передачи дронов.

Бойцы спецподразделения "Артан" поблагодарили волонтеров и всех, кто делает пожертвования, за помощь, ведь она очень ощутима на фронте.

Как сообщалось ранее, с начала полномасштабного вторжения "Украинская команда" передала на передовую уже более 4000 беспилотников различных типов, а также сотни генераторов и зарядных станций, более 100 автомобилей и прочее. Всего военные и гражданские получили от волонтерского штаба более 1845 тонн помощи стоимостью почти полмиллиарда гривен.