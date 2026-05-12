На фоне прогнозов о продовольственном кризисе в мире, Украина соберет в этом году меньший урожай

Весенняя кампания проходит сложнее, чем предыдущая.

Украина в 2026 году соберет урожай зерновых культур на уровне 60,4 млн тонн, что несколько меньше предыдущего результата в 61 млн тонн в прошлом году. Такой прогноз дает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

В разрезе культур ожидаются следующие объемы:

пшеница – около 22,4 млн тонн;

ячмень – около 4,7 млн тонн;

кукуруза – около 31,6 млн тонн.

Таким образом, пшеницей, как и остальными зерновыми, Украина будет полностью обеспечена: внутренняя потребность в потреблении пшеницы составляет 6,4 млн тонн, тогда как общее предложение достигнет отметки в 26,6 млн тонн. Это позволяет не только гарантировать продовольственную безопасность государства, но и сохранить экспортный потенциал на прежнем уровне.

В частности, урожай продовольственной пшеницы, пригодной для переработки на муку, должен составить около 9,1 млн тонн. Вместе с переходными остатками, накопившимися с прошлого года, общий объем составит 11,7 млн тонн.

Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий отмечает, что весенняя кампания этого года проходит сложнее из-за холодной весны и переувлажнения почв, что привело к задержке посева поздних культур.

"Прежде всего погодные риски сейчас касаются кукурузы, поскольку эта культура наиболее зависит от сроков посева, температурного режима и уровня влаги во время вегетации. В то же время прогноз по пшенице и ячменю является вполне реалистичным и надежным для обеспечения продовольственного баланса, а аграрный сектор демонстрирует способность адаптироваться даже в непростых условиях", – говорит Высоцкий.

Еще месяц назад украинские фермеры были вынуждены переплачивать за посевную лишние 20% из-за войны президента США Трампа в Иране. Аграриям придется экономнее вносить удобрения, что приведет к снижению урожая, предупреждают эксперты.

Если война в Иране не закончится до середины лета, осенью удобрения могут стать дефицитными или, по крайней мере, значительно подорожать. В результате вырастут цены и на продукты питания, говорят специалисты.

