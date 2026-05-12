'Люди даже не представляют': пилот рассказал, что происходит в кабине самолета во время полета

Пилот авиакомпании Wizz Air Том Коупстейк рассказал, что на самом деле происходит в кабине самолета во время полета, а также поделился деталями, которые пассажиры никогда не видят, пишет Express.

По словам пилота, большинство людей даже не представляют, сколько работы происходит за кулисами авиаперелета – от подготовки документов и планирования маршрута до управления самолетом на высоте более 12 километров.

Впрочем, помимо технической стороны профессии, есть и особые моменты, доступные только экипажу.

"Есть участки Земли, на которые мы смотрим сверху, где никогда не ступала нога человека. Это невероятное ощущение. Смотришь на бесконечные просторы снега, гор или пустыни – и в то же время чувствуешь себя очень маленьким", – рассказал Том.

Пилот признался, что одними из лучших моментов работы для него являются утренние полеты над Альпами.

"Утренние смены бывают тяжелыми, но когда ты летишь над Альпами с чашкой кофе и круассаном в руках, а перед тобой открывается фантастический пейзаж – это ни с чем не сравнить", – поделился он.

Коупстейк также объяснил, что современные самолеты в значительной степени автоматизированы, поэтому работа пилотов выглядит не так, как ее часто представляют себе пассажиры.

"Люди иногда спрашивают: "Вы просто сидите и управляете самолетом?" Но все работает совсем не так. В самолетах Wizz Air очень много автоматизации. Мы не постоянно управляем штурвалом вручную – мы программируем самолет, контролируем его работу и следим, чтобы все происходило безопасно и эффективно", – пояснил он.

По словам пилота, огромная часть работы происходит еще до того, как пассажиры садятся в салон.

"Когда пассажирам объявляют, что экипаж завершает оформление документов, это действительно так. Есть множество процессов, которые обеспечивают перелет из точки А в точку Б. Это огромная операция с большим количеством людей и команд, которые работают за кадром", – отметил Том.

Он также рассказал о собственном ритуале перед полетом, который помогает настроиться на работу.

"Иногда будильник звонит в три часа ночи, а иногда моя смена начинается только в шесть вечера. Но каждый раз, когда я приезжаю в аэропорт, первое, что делаю – покупаю ванильное латте и миндальный круассан. Это как бы сигнал для мозга: рабочий день начался", – признался пилот.

Напомним, ранее пилот раскрыл назначение отверстий на окнах в самолете. Они играют решающую роль в регулировании давления внутри самолета, ведь такие окна состоят не из одного, а из трех отдельных слоев. Эти три слоя, вместе с отверстиями в центральном слое, помогают обеспечить безопасность пассажиров во время полета. Они называются "вентиляционными отверстиями" или "сливными отверстиями".

