США и Украина близки к заключению соглашения о дронах, - CBS News

Украина может начать экспортировать военные технологии в США, а американское финансирование может помочь расширить производство.

Правительства Соединенных Штатов и Украины разработали проект меморандума с определением условий потенциального нового оборонного соглашения между странами. Об этом сообщает американский телеканал CBS News со ссылкой на три осведомленных источника.

Этот проект согласован Государственным департаментом США и послом Украины Ольгой Стефанишиной и является первым шагом к заключению оборонного соглашения. Это соглашение должно позволить Украине экспортировать в США военные технологии и производить дроны на совместных предприятиях с американскими компаниями.

Как отмечает телеканал, во время войны в Иране Украина капитализировала свои инновации, созданные ее военными и оборонными подрядчиками в течение более четырех лет изнурительной войны с Россией. Киев отправил дроны-перехватчики и пилотов на Ближний Восток, чтобы помочь союзникам США защищаться от тех самых иранских дронов "Шахед", которые Россия запускает во время атак на украинские города и села.

Украинские чиновники впервые предложили Белому дому идею сотрудничества в области дронов в августе 2025 года.

Как отметили украинские чиновники, сотрудничество с США в области дронов должно стать взаимовыгодным, поскольку американское финансирование помогло бы обеим странам расширить производство оборонной продукции.

Производство дронов в Украине

По прогнозу Совета национальной безопасности и обороны Украины, в 2026 году украинские оборонные производственные мощности составят 55 миллиардов долларов. Впрочем, Украине понадобится гораздо больше внешнего финансирования, чтобы реализовать этот потенциал, поскольку на данный момент Киев располагает средствами для закупки оружия на сумму около 15 млрд долларов, отметил Юрий Сак, советник министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Вместе с тем, Украина отлично справляется с производством таких систем вооружения, которым США ранее не уделяли приоритетного внимания. Один украинский производитель планирует выпустить более 3 миллионов недорогих военных беспилотников с видом от первого лица в 2026 году. Для сравнения, США выпустили лишь 300 тыс. в 2025 году.

Кроме того, украинские компании разрабатывают инновационные методы и оборудование для радиоэлектронной борьбы. В частности, украинская оборонная компания Sine Engineering, которая недавно получила многомиллионные инвестиции от Инвестиционного фонда реконструкции США и Украины, внедрила технологию, позволяющую беспилотникам летать без GPS-наведения, чтобы избежать препятствий.

Пентагон пригласил украинские компании присоединиться к инициативе "Доминирование дронов". Эта программа стоимостью 1,1 миллиарда долларов направлена на поиск дронов для военных контрактов США.

Соглашение между Украиной и США

Как сообщал УНИАН, в марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хотела бы подписать соглашение с Соединенными Штатами Америки о производстве дронов на сумму около 35-50 миллиардов.

Как известно, Зеленский смог превратить опыт своей страны в сфере применения беспилотников в серию успешных дипломатических соглашений во время визитов на Ближний Восток и в Европу.

