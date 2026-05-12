В Киеве стремительно дорожает аренда жилья: в одном из районов цены взлетели более чем на 30%

В столице средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 23 тыс. грн.

В Киеве растут цены на аренду жилья. В Печерском районе средняя стоимость однокомнатной квартиры в месяц выросла на 38% – до 31 тысячи гривень. В то же время дешевле всего арендовать жилье можно в Деснянском районе, где в среднем нужно выложить 10 тыс. грн.

По результатам исследования DIM.RIA, которое есть в распоряжении УНИАН, в Киеве аренда однокомнатной квартиры в среднем стоит 23 тыс. грн, что на 5% больше, чем в марте.

Отмечается, что в апреле наибольший рост количества предложений в сегменте аренды наблюдался в Кировоградской (+22%), Днепропетровской (+17%) и Хмельницкой (+17%) областях. Значительное сокращение предложения произошло в Черниговской (-52%) и Сумской (-31%) областях.

По данным маркетплейса DIM.RIA, интерес к аренде в апреле падал по сравнению с мартом, особенно динамично в некоторых областях, расположенных вблизи фронта. Наибольшее падение спроса зафиксировано в Херсонской (-55%), Черниговской (-43%), Запорожской (-25%), Кировоградской (-24%) и Волынской (-21%) областях.

В то же время рост интереса к аренде наблюдался в Закарпатской (+30%) и Львовской (+22%) областях, а также в Киеве (+3%).

Наибольший разрыв между количеством предложений и количеством ищущих наблюдается в Харьковской области, где в среднем на одно объявление приходится 12 арендаторов. В Киеве на одно объявление приходится в среднем три арендатора.

В апреле стало известно, что на западе нашей страны подскочила цена на долгосрочную аренду. Стоимость такого жилья повысилась в большинстве городов. Так, наибольшее подорожание среди однокомнатных квартир произошло в Ужгороде и в Ивано-Франковске.

В конце апреля также сообщалось, что лидером по количеству объявлений об аренде "однушек" для владельцев животных стала Киевская область. Медианная цена аренды в марте в этом регионе составляла 13 тыс. грн.

