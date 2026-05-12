TACAN: как заблудившиеся истребители обнаружили авианосец 'Абрахам Линкольн' во время шторма

Пилоты ВМС США переходят на приборную навигацию, когда видимость падает ниже 8 км.

Во время сильных штормов, когда видимость в небе падает до критически низкого уровня, пилоты ВМС США могут полностью потерять ориентацию и связь с авианосцем. В таких условиях ключевую роль играет система TACAN, которая помогает истребителям безопасно вернуться на борт USS Abraham Lincoln даже при нулевой видимости, пишет Wionews.

Когда облачность опускается ниже 300 метров или видимость падает менее чем до 8 км, ВМС США запускают так называемые операции восстановления третьего уровня. В этот момент пилоты больше не могут полагаться на визуальные ориентиры и переходят на полностью приборную навигацию.

Система TACAN передает защищенный радиосигнал на расстояние до 200 морских миль, обеспечивая пилотов точными данными о направлении и расстоянии до авианосца.

Как самолеты находят корабль в открытом море

После подключения к частоте TACAN истребители получают непрерывные обновления о своем положении. Это позволяет им двигаться к авианосцу даже сквозь дождь, туман или грозовые фронты.

Далее самолеты переходят в так называемый "стек Маршала" – зону ожидания, где они кружат на разных высотах, обычно начиная с дистанции около 21 морской мили, ожидая своей очереди на посадку.

Посадка на движущуюся цель

Авианосец может двигаться со скоростью около 30 узлов, одновременно принимая самолеты. Это усложняет процесс посадки, ведь цель постоянно меняет положение в открытом море.

На финальном этапе, примерно за 10 морских миль до корабля, истребители переходят на более точные системы посадки, в частности ICLS или автоматизированные комплексы наведения.

Более новые самолеты, в частности F-35C Lightning II, используют систему JPALS, которая сочетает GPS-навигацию и зашифрованные данные для максимально точного захода на посадку даже в полной темноте или шторме.

