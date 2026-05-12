Легендарный автомобиль, которому уже более 70 лет: названа самая популярная модель в США

Самым популярным новым автомобилем в США в первом квартале 2026 года стал легендарный пикап Ford F-Series. Об этом сообщает Focus2Move.
Несмотря на падение продаж на 16%, доля рынка Ford F-Series составила внушительные 4,3%. Это еще раз подтверждает чрезвычайно высокий уровень доверия к модели на американском рынке.
Пикапы Ford F-Series уже более 70 лет остаются настоящей автомобильной классикой. За это время модель прошла через многочисленные поколения и постоянные усовершенствования. По состоянию на 2026 год общий объем производства этих автомобилей превысил 40 миллионов единиц.
Второе место на рынке США занимает еще одна знаковая модель американского автопрома – полноразмерный пикап Chevrolet Silverado, доля рынка которого составляет 3,7%. Третье место досталось компактному кроссоверу Honda CR-V.
ТОП-10 самых популярных новых автомобилей в США:
- Ford F-Series (-16%)
- Chevrolet Silverado (+6,5%)
- Honda CR-V (-3,8%)
- Ram Pick-up (+25,4%)
- GMC Sierra (+0,9%)
- Toyota Camry (+11,3%)
- Chevrolet Equinox (-11,8%)
- Tesla Model Y (+7,7%)
- Toyota Tacoma (+15,8%)
- Nissan Rogue (+9,9%)
Недавно УНИАН сообщил, что в первом квартале 2026 года самым популярным новым автомобилем в Европе стал Renault Clio. Европейцы традиционно высоко оценивают модель за стильный дизайн, экономичный расход топлива и современное оснащение. Также Clio считают одним из самых безопасных автомобилей в своем классе.
А еще ранее сообщалось, что лидером немецкого рынка новых автомобилей в 2026 году (с начала года до марта) стал Volkswagen Golf, на долю которого пришлось более 3% всех продаж. В тройку лидеров также вошли кроссоверы Volkswagen Tiguan и Volkswagen T-Roc.