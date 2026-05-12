Пентагон раскрыл стоимость войны США и Ираном, – Sky News

Операция против Ирана уже стала одной из самых дорогих кампаний последних лет.

Военная операция США против Ирана уже стоила американскому бюджету $29 млрд. Об этом заявил на слушаниях в Конгрессе заместитель министра обороны и финансовый директор Пентагона Джулс Херст, пишет Sky News.

По его словам, около $24 млрд из этой суммы были потрачены непосредственно на вооружение и обеспечение боевых действий – включая боеприпасы, ракеты, оружие и другую военную технику.

"Команда Объединённого комитета начальников штабов и финансовое управление постоянно пересматривают эту оценку", – отметил Херст.

Видео дня

Он уточнил, что в обновленные расходы также вошли ремонт и замена техники, а также оперативные затраты, связанные с ведением кампании.

Слушания в Конгрессе состоялись с участием министра обороны США Пита Хегсета, председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна и других представителей Пентагона.

Заявления Пентагона о войне с Ираном

Ещё 29 апреля Пентагон оценивал стоимость войны в $25 млрд. Таким образом, менее чем за две недели расходы выросли ещё на $4 млрд.

Кроме того, в апреле Пентагон назвал потери с начала военной операции против Ирана. Согласно завлениям Пентагона, во время военной кампании против Ирана 365 американских военнослужащих получили ранения и 13 человек погибли. Наибольшую долю среди раненых составляют военнослужащие сухопутных войск (247 человек) и флота (63 человека). Также получили ранения 19 морпехов и 36 человек из личного состава ВВС США.

Вас также могут заинтересовать новости: