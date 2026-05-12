Силы обороны наращивают дальнобойные возможности: эксперт раскрыл основные цели

Украинские защитники знают, что нужно делать, чтобы и во время летней кампании боев на фронте продолжать перехватывать инициативу.

Силы обороны Украины в настоящее время реализуют две стратегические цели по наращиванию дальнобойных ударов в глубоком тылу РФ. Также украинские защитники перехватывают инициативу на фронте. Об этом заявил военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко в эфире марафона "Единые новости".

Эксперт отметил, что эффективность украинских ударов по территории России растет, в том числе дальность этих ударов.

По его словам, об этом сейчас отмечают международные СМИ и аналитики Института изучения войны, появились публикации о том, что Украина перехватывает инициативу, в том числе и на фронте. Именно этого требует Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский, чтобы Силы обороны владели инициативой и перехватывали ее там, где это можно сделать.

Наращивание дальнобойных возможностей Украины

"И можно констатировать, что наши дальнобойные ударные возможности наращиваются. Они сейчас концентрируются на двух крупных стратегических целях. Первая – это объекты военной промышленности, и особенно те, которые задействованы в производстве компонентов для ракет и дронов. Это для нас чрезвычайно важно. Мы понимаем, что сейчас важно не только усиление ПВО, но и ослабление способности врага наносить удары по нашей территории. И второе – это объекты нефтяной промышленности, экспорта нефти и транспортировки нефти по территории России", – подчеркнул Мусиенко.

В этой связи эксперт отмечает, что, учитывая нежелание России соблюдать режим тишины и ее подготовку к следующим масштабным ракетно-дроновым атакам уже в ближайшее время, эти удары не останутся без ответа.

"Мы будем проводить, можно сказать, воздушную наступательную кампанию по военным объектам России. И видим, что в этом есть успехи и достижения", – добавил Мусиенко.

Украинские дальнобойные удары стали более точными и эффективными

Также, по его словам, если сравнить украинские удары на большие расстояния годичной давности, то тогда они характеризовались способностью преодолевать расстояние, но не всегда фиксировались попадания.

"Сейчас, с этого года, мы уже видим, что удары стали максимально эффективными, ведь подтверждаются именно факты попаданий по объектам", – добавил эксперт.

Он сказал, что прямые попадания свидетельствуют о существенном прогрессе в эффективности этих ударов, эффективности производства и технических и технологических решений в применяемом вооружении. Постоянно ведется работа по усовершенствованию.

Куда Украина может дотянуться в глубине РФ

Как отметил Мусиенко, украинские возможности позволяют сейчас фактически дотягиваться до Урала и за Урал, но вне зоны поражения остаются самые северные регионы и Дальний Восток России.

"В целом вся европейская часть России, где сконцентрировано большое количество промышленных объектов. Частично Урал, Челябинск и Екатеринбург. Мы видели примеры наших ударов… Как и в целом Сибирь, на чем сосредоточены наши Силы обороны. Мы дотягиваемся", – сказал эксперт.

Он отметил, что эти удары приводят к последствиям для агрессора.

"Сейчас у нас есть понимание, что этот этап войны, который идет, будет характеризоваться тем, что нужно будет масштабировать удары с воздуха", – подчеркнул Мусиенко.

Вероятно, что российская ПВО будет пропускать больше украинских ударов

Также есть понимание, что этот этап войны характеризуется постепенным уменьшением запасов ракет для систем ПВО. И это связано не только с войной на Ближнем Востоке. "В России сейчас тоже не лучшие дела с системами ПВО, и они, вероятно, будут пропускать еще больше", – отметил эксперт.

Для Украины важно, чтобы наши удары были более эффективными, а частота и интенсивность ударов возрастала, и чтобы российские возможности истощались быстрее, чем они могли истощить наши возможности.

Ситуация на фронте

Он подчеркнул, что все попытки россиян продвигаться на фронте блокируются, а значительных успехов нет. А имеющиеся достижения незначительны и относятся к тактическому плану. Силы обороны тоже проводят контрмеры и пытаются восстанавливать тактические позиции на определенных участках фронта.

"Все весеннее наступление агрессора, которое мы сейчас наблюдаем, действительно срывается. Далее нас ждет летняя кампания, но мы понимаем, как нужно противодействовать и что делать для того, чтобы на определенных этапах перехватывать инициативу на тех участках фронта, где это будет возможно, и не только не давать врагу продвигаться, но и вытеснять противника с занимаемых позиций", – подчеркнул Мусиенко.

Что этому предшествовало

По мнению издания The Economist, инициатива в войне за последние три года, похоже, перешла на сторону Украины. Украина теперь переламывает ход событий и наносит России все больший ущерб практически по всем показателям.

По данным издания The New York Post, теперь Украина получает возможность диктовать свои условия прекращения боевых действий, поскольку недавно Украина согласилась временно не атаковать Россию, чтобы российский диктатор Владимир Путин смог провести военный парад 9 мая.

