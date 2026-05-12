Силы обороны уже сбили несколько 'Шахедов' с помощью ЗРК RapidRanger от Великобритании

RapidRanger использует ракеты LMM от Thales.

Силы обороны Украины уже используют переданные Великобританией зенитные ракетные комплексы RapidRanger. Более того, как минимум с одного такого ЗРК уже сбили несколько российских дронов типа "Шахед", пишет Defense Express.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров опубликовал видео с визита главы немецкого оборонного ведомства Бориса Писториуса. В этом ролике можно заметить ЗРК RapidRanger с двумя отметками, которые указывают на то, что с помощью этого комплекса были сбиты два "Шахеда".

Аналитики отметили, что RapidRanger уже активно применяется для отражения российских дроновых и комбинированных воздушных атак. Они подчеркнули, что маркировки на борту машины могут соответствовать не только "Шахедам", но и беспилотникам "Гербера".

Видео дня

В издании напомнили, что Украина получает машины RapidRanger в рамках помощи от Великобритании. Впервые об этом было объявлено в марте 2025 года.

RapidRanger использует ракеты LMM от Thales, которые наводятся на цели по принципу "лазерной тропы" в стандартном варианте. Эти ЗРК могут поражать цели на расстоянии до 6 км, а боевая часть весит 3 кг.

В издании напомнили, что в Украину запланирована поставка тысяч ракет LMM и неназванного количества RapidRanger. Также сообщалось о планах по передаче украинской промышленности технологий для производства таких ЗРК и боеприпасов к ним.

Украина показала применение нового ЗРК STASH

Ранее появилось первое видео с применением украинскими военными "антидронового" зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) STASH. Судя по видео, комплекс установлен на прицепе и оснащен израильской радиолокационной системой RADA.

STASH, вероятно, был разработан американской компанией V2X и является удешевленным вариантом ее самоходного комплекса Tempest DASH (Denied Area Sprinter-Hellfire), который ранее уже "засветился" в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: