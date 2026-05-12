В Украине заговорили о рецессии: эксперты объяснили, кто виноват в спаде экономики Украины

ВВП упал сильнее всего с начала полномасштабной войны.

В первом квартале 2026 года украинский ВВП потерял 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причина такого снижения после долгого периода постепенного восстановления комплексная, однако главными ее составляющими стали ослабление энергетической отрасли и засилье зарубежных товаров, говорит УНИАН финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По словам эксперта, в первом квартале большинство отраслей показали рост, но просели ключевые – энергетика (-15%) и строительство (-5,6%). В то же время экспорт остался фактически на прежнем уровне (+1,7%), тогда как импорт взлетел на 27,9%. Это дополнительное давление на ВВП и гривню.

"Активно "прилетало" и были проблемы с электроэнергией. Электроэнергия оказалась очень дорогой для бизнеса. Еще один фактор падения ВВП – рост стоимости сырья и топливный кризис. Из-за этого росли как входящие цены на все, так и исходящие. Среди первопричин падения ВВП и кадровый кризис на фоне мобилизации – большинство предприятий жалуются на нехватку рабочих. Бизнес вынужден искать рабочую силу среди иностранцев", – говорит Шевчишин.

При этом Запад оказывал Украине недостаточную финансовую поддержку, из-за чего Нацбанк был вынужден расходовать международные резервы.

Экономист CASE Ukraine Олег Гетьман добавляет, что в первом квартале сложилась уникальная ситуация, когда совпал ряд факторов – очень холодная зима, обстрелы, отсутствие электроэнергии и ряд других проблем.

"Из-за проблем с электроэнергией временно закрывались промышленные предприятия. Это было временное явление, потому что погода улучшилась, а с обстрелами мы сейчас справляемся. До следующей зимы у нас все более-менее хорошо", – убеждает Гетьман.

Однако не все специалисты сохраняют оптимизм. По мнению экономического эксперта и президента Международного института свободы Ярослава Романчука, украинская экономика входит в состояние рецессии, и в текущем положении дел есть вина правительства.

"Ключевыми факторами являются война и разрушения, в частности энергосистемы, которые нам наносит враг. Но вторая составляющая – это внутренняя политика. И здесь мы видим целый ряд проблем, которые накапливались четыре года и которые, к сожалению, правительство в конце 2025-го и в начале 2026-го годов только усугубило. Прежде всего речь идет о деловом климате, который ухудшается. Отношения между бизнесом и государством обостряются. Мы видим, в частности, эту борьбу за НДС для ФОПов. Мы видим неизменно высокий уровень регуляторной нагрузки", – сказал он.

По его словам, правительство сейчас занимается преимущественно распределением международной помощи, однако не способствует высвобождению внутренних ресурсов экономики.

"Если ничего не будет сделано, то, на мой взгляд, вероятность рецессии по итогам года достигает 90-95%", - сказал он.

Финансовая поддержка Украины – последние новости

Украина должна получить 90 млрд евро "репарационного кредита" от Европейского Союза. Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Марта Кос заявила, что первый транш Киев может получить уже на следующей неделе.

На прошлой неделе Евросоюз выдвинул Украине требование провести налоговую реформу для получения репарационного кредита, хотя в предыдущих договоренностях такой пункт отсутствовал.

