В Кировоградской области заместитель мэра устроил стрельбу в горсовете: есть раненые

Стрельба произошла в Светловодском горсовете из-за конфликта между сотрудниками.

В результате стрельбы в здании Светловодского городского совета (Кировоградская обл.) ранены два человека.

Как сообщает полиция области, по предварительной информации, конфликт произошел между сотрудниками горсовета, в результате чего один из них произвел несколько выстрелов.

"Два человека получили ранения, их госпитализировали. На месте работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства", – заявили правоохранители.

В свою очередь в Светловодском горсовете сообщили об одном пострадавшем в результате стрельбы. Отмечается, что человек получил ранения от травматического оружия.

По информации мэрии, огонь в здании исполнительного комитета, где находились сотрудники и граждане, открыл первый заместитель городского головы Сергей Савич.

"Перед этим в течение дня Савич вел себя агрессивно, озвучивал угрозы и нецензурную лексику в адрес секретаря Светловодского городского совета Максима Бакуменко. Часть этих действий была публично зафиксирована в прямых эфирах в социальных сетях Савича", – сообщили в мэрии.

На одном из видео, опубликованном Савичем на его странице в Facebook, видно, как в кабинет, где он находится, вошла группа мужчин. У некоторых из них было оружие. После предупреждения Савича не подходить к нему, раздалось несколько выстрелов.

На другом видео первый заместитель мэра заявил, что его "хотят убить", и показал, как полиция изъяла у него пистолет.

Смертельная стрельба в Киеве: детали

18 апреля в Голосеевском районе Киева 58-летний мужчина поджог собственную квартиру, а затем открыл стрельбу по людям на улице. Потом он зашел в супермаркет, где взял заложников. Всего от его рук погибли семь человек, более десяти ранены. Нападавший был ликвидирован. Чрезвычайное происшествие было квалифицировано как теракт.

По версии полиции, поводом для стрельбы стала бытовая ссора. Стрелок – уроженец Москвы, военный пенсионер. В период с 1992 по 2005 год проходил службу в рядах ВСУ на различных должностях по обслуживанию автомобильной техники. После начала российской агрессии переехал в Киев из Бахмута.

