Не только Samsung: назван топ-3 лучших смартфонов стоимостью до 200 долларов

Эксперты отмечают, что современные бюджетные Android уже не выглядят компромиссными устройствами: производители улучшили экраны, батареи и программную поддержку.

Рынок бюджетных смартфонов стал намного интереснее: сегодня даже устройства до 200 долларов способны предложить параметры, ранее доступные только флагманам, включая качественные AMOLED-дисплеи с высокой частотой обновления, быстрые процессоры для повседневных задач, и длинные сроки поддержки программного обеспечения.

Эксперты портала BGR назвали 3 Android-телефона стоимостью менее 200 долларов, которые стоит рассмотреть к покупке весной 2026 года.

Samsung Galaxy A17

Одним из самых сбалансированных решений в сегменте до 200 долларов считается Galaxy A17. Смартфон предлагает 6,7-дюймовый OLED-экран с частотой 90 Гц, батарею 5000 мАч и защиту от пыли и влаги IP65.

Главное преимущество модели – длительная поддержка: Samsung обещает до 6 лет обновлений Android и безопасности, что необычно для бюджетного сегмента. Внутри установлен процессор Exynos 1330 и 4 ГБ оперативной памяти, чего достаточно для повседневных задач.

Motorola Moto G (2026)

Еще один популярный вариант – Motorola Moto G (2026). Смартфон получил 6,7-дюймовый экран с частотой 120 Гц, аккумулятор 5200 мАч, который легко выдерживает целый день при активном использовании, и яркий дизайн с текстурированной силиконовой полимерной спинкой.

Устройство работает на чипе MediaTek Dimensity 6300 и предлагает "чистую" оболочку Android с минимальными изменениями. Motorola обещает два года обновлений системы и три года патчей безопасности. Среди плюсов также отмечаются слот для microSD и разъем для наушников 3,5 мм.

TCL 60 XE NXTPaper

TCL 60 XE NXTPaper выделяется среди конкурентов благодаря матовому дисплею с эффектом "бумаги". Экран поддерживает несколько режимов отображения, включая приглушенный цвет и черно-белый режим для чтения.

Телефон оснащен процессором MediaTek Dimensity 6100+, 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятором на 5010 мАч. Главный недостаток – слабая поддержка обновлений: всего одно крупное обновление Android и два года патчей безопасности.

Таким образом, Samsung делает ставку на долгую поддержку, Motorola – на автономность и сбалансированность, а TCL предлагает нестандартный опыт использования.

