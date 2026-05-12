Эпический провал: почему ВМС США никогда не летали на истребителе F-15 Eagle

F-15 Eagle так и не стал палубным истребителем ВМС США, хотя изначально эту идею считали перспективной.

Истребитель F-15 Eagle более полувека остается одним из ключевых боевых самолетов ВВС США. Несмотря на появление современных истребителей пятого поколения, в частности F-35 Lightning II, самолет и дальше планируют использовать как минимум до 2040-х годов. Но в ВМС США этот истребитель так и не прижился – хотя в 1970-х годах американский флот серьезно рассматривал палубную версию самолета, пишет Slash Gear.

Речь идет о проекте F-15N Sea Eagle, который компания McDonnell Douglas предлагала в качестве замены для F-4 Phantom. На бумаге новый истребитель выглядел перспективно: он имел лучшее соотношение тяги к весу, мог быть быстрее и маневреннее F-14 Tomcat, а также стоил дешевле.

Почему морской F-15 так и не взлетел

Основной проблемой стала адаптация самолета к эксплуатации на авианосцах. Морская авиация создает значительно большие нагрузки на конструкцию самолета, чем обычные полеты с наземных баз.

Для палубного использования F-15 требовал серьезных изменений:

усиленного шасси;

механизма аэрофинишера;

складных крыльев;

дополнительной защиты конструкции.

Все это добавляло около 1,36 тонны веса и существенно ухудшало характеристики самолета.

ВМС США нуждались в другом типе истребителя

Еще одной проблемой стали разные задачи армии и флота. Если Военно-воздушные силы США делали ставку на маневренный истребитель с преимуществом в воздухе, то Военно-морские силы США искали самолет для борьбы с советскими бомбардировщиками и противокорабельными ракетами.

Для этого истребитель должен был нести дальнобойные ракеты AIM-54 Phoenix. Но интеграция такого вооружения добавляла еще около 4,5 тонн веса, что делало F-15N слишком тяжелым и менее эффективным.

Ставка была сделана на F-14 Tomcat

В результате американский флот выбрал F-14 Tomcat, который стал основой морской авиации США на десятилетие и оставался на службе до 2006 года.

Несмотря на провал проекта F-15N, эти наработки не пропали даром. Дискуссии вокруг нового палубного истребителя в конечном итоге помогли сформировать концепцию самолета следующего поколения – F/A-18 Super Hornet, который сегодня считается одним из самых успешных боевых самолетов Boeing.

