Наценка на автогаз побила рекорд 2023 года: как АЗС переписывают ценники на топливо

В одной из сетей стоимость бензина марки А-95 за неделю выросла на 4 гривни.

На прошлой неделе цены на топливо на АЗС двигались неоднозначно: средняя стоимость бензина марки А-95 на АЗС выросла, тогда как дизельного топлива и автогаза – наоборот, снизилась, сообщает профильное издание enkorr.

Отмечается, что стоимость обычного 95-го в течение указанного периода выросла на 76 копеек – до 73,52 гривни за литр, а премиального – на 1,05 гривни – до 77,87 гривни за литр. Зато литр дизельного топлива и сжиженного газа подешевел на 59 и 11 копеек соответственно (до 87,81 грн/л и 48,38 грн/л). Падение стоимости дизельного топлива объясняется снижением оптовых цен.

"Цены на дизельное топливо неожиданно пошли вниз вследствие появления на юге предложений по 74 грн/л", – отмечается в публикации.

Стоимость же бензина на заправках отреагировала на рост котировок бензина в Европе.

"Во второй половине апреля котировки бензина в Европе начали расти. По итогам месяца они прибавили почти 122 доллара за тонну, или 4,85 грн/л, тогда как цены на заправочных станциях выросли лишь на 68 коп./л (72,36 грн/л). В мае котировки откатились, но прирост в 96 долл./т (3,95 грн/л) остался", – объясняют аналитики.

Издание отмечает, что подорожание бензина на заправках и снижение стоимости дизельного топлива улучшили рентабельность колонок.

В частности, разница между закупочными и розничными ценами на дизельное топливо на прошлой неделе выросла до максимальных с начала года 9,19 грн/л (+3,61 грн/л). Бензин на АЗС продают, в среднем, на 5-7 гривень дороже, чем покупают, а разница между ценами закупки и продажи сжиженного газа составляет 8,95 грн (+62 копейки за прошедшую неделю). Наценка на автогаз, по данным издания, является рекордной с декабря 2023 года.

Как изменились цены на АЗС

В течение прошлой недели цена на бензин в премиальных ОККО и WOG выросла на 1 грн/л (77,90 грн/л), а дизтопливо, наоборот, на ту же гривню подешевело (89,90 грн/л). С начала мая бензин в "зеленых" подорожал на 2 грн/л, а дизтопливо осталось стабильным, как и газ (49,90 грн/л). Аналогичные изменения произошли в Neftek, UKRNAFTA, EURO5.

"Первый вместе со столичной сетью Grand Petrol удерживает статус самых дорогих АЗС в Украине", – отмечает издание.

Другие топ-сети – SOCAR и UPG – подняли цену на бензин на 2 грн/л (76,90 грн/л и 74,90 грн/л). В то же время в конце недели снизили цены на дизельное топливо, нивелировав предыдущий рост.

Больше всего выросла стоимость бензина А-95 в сети VST – на 4 грн/л (73,90 грн/л). При этом дизель в сети подешевел на 1-2 грн/л (85,90-86,90 грн/л), а газ – на 0,50-1 грн/л (46,90-47,90 грн/л).

Самый дешевый дизель на прошлой неделе продавался в сети "Фактор". В течение прошлой недели топливо подешевело на гривню – до 84 грн/л. На втором месте с конца – сеть "Катрал" – 84,99 грн/л. На прошлой неделе сеть "урезала" ценник, в среднем на гривню.

В ТОП-5 с самой низкой стоимостью дизтоплива также входят "БРСМ-Нафта" и "Авантаж", которые снизили цены в среднем на 0,62 и 1 гривню соответственно.

Сжиженный газ дешевле всего продают южные сети "Катрал" и "Кворум" – 45,77 грн/л (-62 коп./л) и 45,98 грн/л (без изменений).

В то же время основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин ожидает падения цен на бензин и дизель на этой неделе. По его словам, этому будет способствовать снижение оптовых цен на топливо на фоне падения стоимости нефти и газойля на прошлой неделе.

