Эти стрижки делают волосы в 2 раза объемнее: ТОП-5 причесок 2026 года (фото)

Стилисты объяснили, почему "шэгги" снова стал одним из главных трендов.

Если волосы начали выглядеть слишком гладкими и лишились объема, возможно, пришло время добавить им больше текстуры. Волосы средней длины считаются идеальной базой для экспериментов: они достаточно длинные для многослойных стрижек, но при этом сохраняют легкость и свежесть образа. Именно поэтому современные "рваные" стрижки "шэгги" (shaggy) снова оказались в центре внимания, пишет журнал Parade.

Сегодняшний "шэгги" уже давно вышел за рамки рок-н-ролльного бунтарства. Современные варианты стали более мягкими, воздушными и универсальными. Благодаря продуманным слоям, текстуре и рваным концам такие стрижки создают естественный объем и подвижность волос, не утяжеляя их. Стилисты объяснили, что именно подобная техника помогает придать прическе пышность, сохранив длину.

Эксперты подчеркнули, что главный секрет удачной стрижки заключается в правильном подборе слоев под форму лица и структуру волос. Такой подход позволяет подчеркнуть достоинства внешности - будь то тонкие волосы, которым нужен объем, густые локоны, требующие легкости, или естественные волны, которые хочется сделать более выразительными.

Женские стрижки на средние волосы 2026 - лучшие варианты "шэгги"

По словам звездного стилиста Грегори Паттерсон, классический "шэг" обычно включает короткие слои вокруг макушки и скул. Он отметил, что такая стрижка отлично сочетается с разными вариантами челки и слоями, обрамляющими лицо, поскольку они помогают гармонично подчеркнуть его форму.

Эксперт добавил, что главная особенность "шэгги" заключается в его непринужденности. Такую стрижку можно укладывать по-разному, но она все равно сохраняет легкий и естественный вид.

Паттерсон рассказал, что "шэгги" легко адаптируется практически под любую форму лица. По его словам, важно заранее обсудить со стилистом желаемую текстуру, укладку и общий эффект, которого хочется добиться.

И вот какие варианты стрижек "шэгги" средней длины выделяют стилисты:

Структурированная стрижка. Американская актриса и модель Лиза Ринна считается одной из главных поклонниц рваных стрижек. Хотя ее прическа довольно короткая, стилисты отметили, что она идеально подчеркивает черты лица. Более короткие слои и рваные кончики создают дерзкий объем и визуально удлиняют шею, благодаря чему образ выглядит одновременно стильным и непринужденным.

Рваный боб остается одной из самых актуальных стрижек. американская танцовщица Джулианна Хаф продемонстрировала, насколько эффектно может выглядеть такой вариант с легкими слоями. Паттерсон объяснил, что четко выделенные пряди у лица делают стрижку более выразительной и рваной, при этом сохраняя длину и легкость волос. По его словам, такой боб выглядит объемным, но не тяжелым.

Стильный маллет. Стилисты отметили, что современный маллет уже не напоминает спорные варианты из прошлого. В 2026 году эта стрижка стала более утонченной и гламурной. Паттерсон рассказал, что короткие текстурированные слои и челка создают дополнительный объем на макушке, а рваные концы и удлиненная задняя часть делают укладку более подвижной и универсальной.

Стрижка "осьминог". По словам Паттерсона, такая стрижка актрисы Дженны Ортеги стала удачным сочетанием игривости и элегантности. Стилист объяснил, что главный акцент здесь сделан на многослойности вокруг лица и длинной челке-шторке, которая придает образу мягкость.

Кудрявый лоб. Эксперты отметили, что многослойные рваные стрижки идеально подходят для кудрявых волос. Классический кудрявый лоб помогает подчеркнуть текстуру локонов и одновременно создает красивую форму.

