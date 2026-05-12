В Киеве рассматривается вопрос о мере пресечения для экс-главы ОП Ермака

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) начинает рассмотрение меры пресечения в отношении экс-главы Офиса Президента Андрея Ермака, которого подозревают в легализации средств, полученных преступным путем. Об этом сообщает корреспондент УНИАН из зала суда.

Перед началом заседания Ермак отказался отвечать на вопросы журналистов, лишь отметив, что ожидает справедливого суда. Заседание должно начаться 12 мая в 16:00.

Известно, что адвокатом Ермака является Игорь Фомин. Судья Виктор Ногачевский будет рассматривать ходатайство САП.

Часть заседания по избранию меры пресечения Ермаку пройдет в закрытом режиме. С соответствующим ходатайством выступила сторона обвинения. Сторона защиты поддержала это ходатайство.

Сторона защиты попросила отложить заседание, поскольку дело Ермака насчитывает 16 томов по 250 страниц каждый. Адвокат заявил, что сторона защиты не успела ознакомиться со всеми материалами дела.

Судья допустил, что суд может пойти навстречу стороне защиты, но напомнил, что ходатайство стороны обвинения необходимо рассмотреть в течение 72 часов. Именно поэтому заседание могут перенести.

Позже судья заявил, что сегодня решение о мере пресечения для экс-главы ОП принять не успеют. На заседании только заслушают прокурора и часть материалов.

В САП ранее сообщали, что будут просить суд избрать меру пресечения для Ермака в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 180 млн гривень.

Подозрение Ермаку – что известно

Напомним, 11 мая детективы НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). Следствие считает, что организованная группа в целом пыталась легализовать 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.

Сам Ермак свою вину в этом не признает. Он, в частности, связал предъявление ему подозрения со стороны НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы" и призвал к "независимому расследованию".

Уже 12 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении еще шести фигурантам этого дела. По данным следствия, в организованную преступную группу, кроме Ермака, также входили вице-премьер-министр Украины и бизнесмен, который ранее уже фигурировал в деле "Мидас".

