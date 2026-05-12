Зачем на язычке жестяной банки нужно маленькое отверстие: функция, о которой знают не все

Такое решение является не только практичным, но и гигиеничным.

Каждый день люди открывают миллионы банок с напитками, даже не задумываясь об этом. Но есть одна деталь, которая находится под нашими пальцами и на которую мы до сих пор не обращали внимания. Об этом пишет marie claire.

На язычке банки есть маленькое отверстие, которое не является декоративным элементом и появилось там не случайно. Это результат продуманного дизайна, который одновременно обеспечивает удобство, безопасность и даже экологичность.

"Классический язычок на банке с напитком - это тонкий кусочек алюминия, который крепится к крышке с помощью маленькой заклепки. В большинстве случаев мы видим на нем два отверстия: меньшее изнутри и большее там, куда мы кладем палец", - объяснили в материале.

Видео дня

Отмечается, что основная роль отверстия, расположенного ближе к центру, заключается в том, чтобы равномерно распределить усилие при открывании, благодаря чему язычок легче сгибается, не ломаясь. Это довольно важно, ведь таким образом металлический кусочек не попадает в напиток, что раньше было распространенной проблемой.

"Внешнее, более крупное отверстие помогает легче зацепить его пальцем и открыть коробку с меньшими усилиями. Это также своеобразное решение по безопасности: оно снижает риск травмирования и со временем делает движение более привычным, облегчая его", - добавляют в публикации.

Фишка, которой почти никто не пользуется

Однако у этого маленького отверстия есть еще одна функция, о которой мало кто знает. Когда мы пьем газированный напиток через соломинку, то часто замечаем, что пузырьки постоянно подталкивают соломинку, которая двигается туда-сюда, а то и выскакивает из банки. Это не только раздражает, но и неудобно.

"Решение было перед нами все время, просто мы о нем не знали! После открытия просто поверните язычок так, чтобы большее отверстие оказалось над отверстием банки, а затем просуньте через него соломинку. Язычок зафиксирует соломинку, и она не сдвинется с места, как бы ни работали пузырьки", - подчеркивает издание.

Такое решение является не только практичным, но и гигиеничным, поскольку не нужно пить из верхней части коробки, которая часто контактировала с различными поверхностями во время транспортировки, хранения и продажи в магазине, прежде чем попала к потребителю.

Маленькое отверстие полезно и для окружающей среды

Конструкция этого язычка учитывает не только удобство использования, но и экологичность, ведь тот небольшой кусочек алюминия, которого не хватает, если считать миллиарды банок, уже означает значительную экономию материала.

"Меньшее количество использованного металла требует меньше энергии при производстве, а транспортировка также становится более эффективной. Хотя алюминий хорошо поддается переработке, сам процесс переработки энергоемкий - хотя из выброшенных алюминиевых банок для напитков ежегодно можно было бы изготовить 650 тысяч велосипедов - поэтому каждый сэкономленный грамм имеет значение", - отмечается в материале.

Также современный язычок уже не отделяется полностью от банки, поэтому не является отдельным отходом и не представляет опасности ни для окружающей среды, ни для людей.

Другие интересные материалы

Ранее в США построили дом почти полностью из соломы. Таким образом ученые показали, что этот сельскохозяйственный продукт можно использовать в качестве экологичного строительного материала.

Также эксперт объяснил, в каких местах воры ищут драгоценности в первую очередь. По словам эксперта, грабители, войдя в дом, не тратят время на бессистемный обыск комнат. Их первой целью является главная спальня.

Вас также могут заинтересовать новости: