В НАБУ раскрыли, фигурирует ли Зеленский в расследовании резиденции 'Династия'

В настоящее время ведется досудебное расследование, подчеркнули правоохранители.

Президент Украины не фигурирует в рамках досудебного расследования по делу об отмывании средств, которые впоследствии были потрачены на строительство резиденции "Династия" в Киевской области. Об этом во время брифинга рассказал глава Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос.

"Президент Украины не фигурировал и не фигурирует в рамках досудебного расследования. Другие следственные версии о принадлежности того или иного имущества проверяются в рамках досудебного расследования. Досудебное расследование продолжается", – сказал Кривонос.

На уточняющий вопрос, известно ли следствию, кому принадлежит одна из резиденций в комплексе "Династия", Кривонос ответил: "R1 – это резиденция 1".

Также у правоохранителей уточнили, кто, кроме Андрея Ермака, входил в состав преступной группы, которой вручили подозрения 12 мая в рамках этого дела. На что глава САП Александр Клименко ответил:

"Я думаю, что фамилии этих лиц вам ничего не дадут. Поскольку они не представляют никакого общественного интереса. Это лица, которые привлекались к строительству и легализации средств. И второй аспект этого вопроса заключается в том, что мы не называем фамилий в контексте уведомления о подозрении, поскольку это является нарушением презумпции невиновности".

Что этому предшествовало

Напомним, 11 мая детективы НАБУ и САП объявили о подозрении экс-главе Офиса Президента Андрею Ермаку. По данным следствия, его подозревают по ч. 3 ст. 209 УК Украины (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Впоследствии стало известно, что НАБУ также объявило о подозрении еще шести фигурантам этого дела. Среди них, в частности, бывший вице-премьер-министр Украины, бизнесмен, а также другие лица.

