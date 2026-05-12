Украинские бойцы в хаосе войны уничтожают свои же дроны, 'чтобы перестраховаться', - BI

Украинские солдаты говорят, что иногда они уничтожают любой беспилотник, который видят, даже если это их собственный.

Украинские солдаты иногда уничтожают свои же беспилотники "дружественным огнем", поскольку в хаосе боя не всегда ясно, какой стороне принадлежит пролетающий дрон. Как пишет Business Insider, солдаты говорят, что иногда у них нет иного выбора, кроме как открыть огонь по любому увиденному беспилотнику, вывести из строя все радиочастотные беспилотники с помощью средств радиоэлектронной борьбы или перерезать кабели управления для волоконно-оптических беспилотников.

"Дружественый огонь и влияние дружественных средств РЭБ – одна из главных причин потерь техники на передовой", – говорит Микита Рожков, директор по развитию бизнеса украинского производителя беспилотников и оружия Frontline Robotics.

Однако, по его словам, такие потери вполне обоснованы хаосом войны. "В конце концов, если что-то похоже на дрон и летит в вашу сторону, находясь менее чем в 100 метрах от вас, возможно, лучше сбить его".

Неясно, сколько украинских беспилотников уничтожается в результате дружественного огня, однако солдаты говорят, что в небе часто бывает так много дронов, что это вызывает панику и неразбериху:

"Иногда сбитие дружественного беспилотника происходит случайно, особенно учитывая интенсивность радиоэлектронной борьбы; в других случаях это делается намеренно. В пылу боя солдаты могут в панике заглушить все оборудование".

Уничтожаются оптоволоконные и наземные дроны

Ранее украинские солдаты рассказали BI, что военнослужащие также перерезают кабели на беспилотниках с оптоволоконной связью, руководствуясь принципом "лучше перестраховаться". Для этого они используют ножницы, ножи или голые руки, при этом один солдат сказал, что каждый член его подразделения носит ножницы для этой цели.

Чтобы избежать таких проблем, операторы беспилотников иногда отправляют сообщения соседним подразделениям, чтобы согласовать время и направление безопасного пролета и предотвратить сбитие своих беспилотников дружественными средствами обороны.

С украинскими наземными дронами эта проблема не настолько критична. Компания DevDroid, один из производителей, сообщила BI, что, хотя случались ошибки, связанные с "дружественным огнем", она не считает, что украинские солдаты намеренно обстреливают ее дроны из-за путаницы. Олег Федорышин, директор по исследованиям и разработкам компании, назвал это "небольшими случайностями".

Потери неизбежны

Украина работает над улучшением координации на поле боя с помощью своей системы Delta, онлайн-системы управления боем, которая предоставляет общую картину боевых действий, включая местоположение российских целей и способы координации действий украинских сил. Она включает в себя слой, посвященный отслеживанию и управлению украинскими дронами, что может снизить количество случаев "дружественного огня".

Однако дроны - это расходный материал, и их потери неизбежны. Потери от "дружественного огня" могут привести к росту спроса на продукцию производителей дронов, поскольку уничтоженные аппараты необходимо заменять. Компании, с которыми пообщался Business Insider, отметили, что потенциал роста в этом направлении ограничен. Оборонный бюджет Украины исчерпан, российские средства радиопомех и перехвата уже приводят к огромным потерям дронов, а некоторые компании заявили, что поставляют аппараты подразделениям бесплатно.

Украинские дроны на фронте

Как пишет The Economist, в российской армии растет соотношение убитых и раненых, поскольку значительная часть потерь – возможно, до 80% – теперь обусловлена ударами FPV-дронов, которые выслеживают вражеских солдат и ставят под угрозу попытки медицинской эвакуации.

При этом российские солдаты жалуются, что новые автономные беспилотники Украины неслышны, пока не начнут пикировать. Они используют искусственный интеллект и управляются с помощью оптоволоконных кабелей, чтобы противостоять помехам:

Зона поражения беспилотников протяженностью около 20 км между линиями фронта расширяется далеко в тыл России, и это оказывает большее влияние на российские операции, чем на украинские.

