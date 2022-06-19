В числе европейских экспертов – профессионалы, имеющие опыт работы по соответствующим делам в Африке и на Балканах.

Военные преступления, совершенные российскими оккупантами против Украины, помогут расследовать около полусотни экспертов Консультативной миссии Европейского Союза (КМЕС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Одессе заявил заместитель главы миссии Фредерик Весслау.

По его словам, после полномасштабного вторжения РФ в Украину миссия несколько изменила свой мандат, занявшись, в том числе расследованием военных преступлений, международных преступлений, преступлений против людей. В частности, иностранные эксперты сотрудничают с местными правоохранительными органами, содействуя расследованию указанных преступлений.

"Для этого у нас есть 40-50 экспертов, которые будут помогать украинским правоохранителям в расследовании этих преступлений, в сборе доказательств и их правильном сохранении для использования при расследовании", - сказал Весслау.

Он отметил, что в настоящее время, с начала полномасштабной войны РФ против Украины, известно почти о "17 тыс. кейсов", которые связаны с военными преступлениями, совершенными оккупантами в нашей стране.

Замглавы миссии добавил, что привлечение к ответственности за военные преступления – очень важный и сложный процесс. При этом в КМЕС уже есть эксперты, которые имеют опыт работы в судах Гааги, в расследовании преступлений, касающихся геноцида и т.д. В числе этих специалистов – профессионалы, имеющие опыт работы по соответствующим делам в Африке, на Балканах. Среди них – два эксперта, которые являются членами рабочей группы по расследованию страшных, военных преступлений. Они уже сотрудничают и дают консультации в Офисе генпрокурора Украины.

"Эта команда экспертов, которую мы сейчас создаем, имеет очень большой опыт. Есть те, кто имеет опыт работы в сборе информации из открытых источников, те, кто специализируется в расследовании сексуальных преступлений, имеющие военный опыт и пр.", - рассказал Весслау, добавив, что иностранцы будут работать вместе с украинскими специалистами.

Кроме того, представители миссии будут проводить тренинги для украинских правоохранителей о том, как расследовать военные преступления и т.д.

Как отметил Весслау, к делам, в частности, о военных преступлениях и геноциде, могут быть приобщены материалы (фото и видеосъемка), которые фиксируют сами граждане. Однако такие данные должны собираться должным образом, чтобы их признали в судах в качестве доказательств.

Как сообщал УНИАН, в Украине начала работу "Книга палачей украинского народа". Это информационная система, в которой собираются подтвержденные данные по военным преступникам армии РФ.