Мецената Василия Костюка отметили символическим 'золотом' за вклад в развитие каратэ

Во Львове известному бизнесмену и меценату Василию Костюку вручили символическую золотую медаль в знак благодарности за многолетнюю поддержку развития каратэ в Украине. Почетную награду ему передали легенды украинского каратэ - чемпионка Европы 2017 года Екатерина Кривая и чемпион Европы 2019 года Станислав Горуна - во время посещения тренировки юных каратистов во львовском клубе "Одиссей".

Во время мероприятия Екатерина Кривая и Станислав Горуна поделились впечатлениями от выступления сборной Украины на чемпионате Европы по каратэ 2025 года, который проходил в Ереване, рассказали о достижениях Украинской федерации каратэ и обозначили планы развития этого вида спорта.

По словам спортсменов, популярность каратэ в Украине растет: сегодня на татами ежедневно выходит более 20 тысяч детей. В такой динамике развития важную роль играет поддержка неравнодушных людей.

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"Поддержка меценатов, партнеров и спонсоров - это залог устойчивого развития нашего спорта. Вместе мы можем достичь новых вершин", - отметили Екатерина Кривая и Станислав Горуна.

В конце встречи в знак благодарности за весомый вклад в развитие каратэ и многолетнюю поддержку Украинской федерации каратэ спортсмены вручили Василию Костюку символическую золотую медаль из Еревана - как символ партнерства, успеха и больших побед.

В свою очередь, Василий Костюк поблагодарил за награду и подтвердил свою готовность и в дальнейшем поддерживать развитие каратэ в Украине.

"Для меня большая честь получить эту награду именно от тех, кто своим примером вдохновляет молодежь. Я убежден, что инвестировать в спорт - это инвестировать в будущее нашей страны. Особенно важно поддерживать детей и молодежь, которые ежедневно работают над собой, воспитывают характер и силу духа. Именно они - наше завтра", - отметил меценат.

Напомним, сборная Украины по каратэ завоевала пять наград на чемпионате Европы 2025 года, который проходил с 7 по 11 мая в столице Армении. Золотую медаль завоевала Александра Шолохова (кумитэ, до 61 кг), серебряные - Дарья Булай (кумитэ, свыше 68 кг) и Валерий Чеботарь (кумитэ, до 84 кг), бронзовые - Элина Селеменева (кумитэ, до 68 кг) и Ризван Талибов (кумитэ, свыше 84 кг).