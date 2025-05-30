Работник Пентагона пытался слить секретные данные из-за несогласия с политикой Трампа, - СМИ

Имя страны, которой он пытался передать информацию, в судебных документах не раскрывается.

28-летнего ИТ-специалиста Разведывательного управления Министерства обороны США Натана Лаатша арестовали по подозрению в попытке передать секретную информацию иностранному правительству. Как сообщило Министерство юстиции США, Лаатш пытался поделиться разведывательными данными с агентом ФБР под прикрытием, которого считал посредником иностранного государства, передает ABC News.

Расследование началось в марте после наводки о том, что Лаатш не поддерживает политику действующей администрации и готов делиться секретными разведданными. По данным следствия, в течение трех дней он переписывал конфиденциальные данные в блокнот прямо на своем рабочем столе в DIA, складывал листы в квадраты, прятал в носки и ланч-бокс.

1 мая ФБР провело контролируемую операцию: Лаатш согласился передать данные на флешке в парке на севере Вирджинии. На устройстве, как утверждается, содержалась информация уровня "Секретно" и "Совершенно секретно". Впоследствии он выразил желание получить гражданство неназванного государства, потому что "не верит в улучшение ситуации в США".

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Во время повторной попытки передачи данных в том же районе Лаатша задержали. Он работал в Разведывательном управлении с 2019 года, отвечал за информационную безопасность в Отделе внутренних угроз. Дело рассматривает окружной суд США Восточного округа Вирджинии. Имя страны, которой он пытался передать информацию, в судебных документах не раскрывается.

Утечка данных в Пентагоне - последние скандалы

Как сообщал УНИАН, в 2025 году, под руководством Пита Гегсета, Пентагон снова оказался в центре скандала из-за утечек информации. Гегсет использовал незащищенное интернет-соединение в своем офисе для общения через приложение Signal, обходя официальные протоколы безопасности.

Это привело к случайному добавлению журналиста в групповой чат, где обсуждались планы военных операций в Йемене. После этого инцидента Гегсет ввел строгие ограничения для прессы в Пентагоне и инициировал расследование утечек, что привело к увольнению нескольких высокопоставленных чиновников.

Этот случай поднял серьезные вопросы по соблюдению протоколов безопасности и прозрачности в Министерстве обороны США.

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