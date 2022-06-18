В Украине начал работу сайт "Книга палачей украинского народа". Это информационная система, в которой собираются подтвержденные данные по военным преступникам армии РФ.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
Сайт содержит подробную и верифицированную информацию о российских военных преступниках.
"Украина сделает все, чтобы найти и наказать всех", - отметил Ермак.
Согласно данным Генерального прокурора, в Украине сейчас расследуется более 1 700 дел о военных преступлениях России. Среди них - многочисленные случаи разрушения жилой инфраструктуры, убийств мирных жителей и мародерства со стороны российских военных на оккупированной территории Украины.
Отмечается, что расследования будут продолжаться, пока не найдется последний палач, причастный к преступлениям против украинского народа.
В базе сайта сейчас есть данные о 607 российских военных преступниках. Там можно увидеть фотографии совершенных преступлений, а также сообщить о преступлениях, свидетелями которого вы стали.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что "Книга палачей" будет содержать "конкретные факты о конкретных людях, которые виновны в конкретных жестоких преступлениях против украинцев".