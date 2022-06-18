Этот проект собирает доказательства военных преступлений в Украине и данные преступников.

В Украине начал работу сайт "Книга палачей украинского народа". Это информационная система, в которой собираются подтвержденные данные по военным преступникам армии РФ.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Сайт содержит подробную и верифицированную информацию о российских военных преступниках.

"Украина сделает все, чтобы найти и наказать всех", - отметил Ермак.

Согласно данным Генерального прокурора, в Украине сейчас расследуется более 1 700 дел о военных преступлениях России. Среди них - многочисленные случаи разрушения жилой инфраструктуры, убийств мирных жителей и мародерства со стороны российских военных на оккупированной территории Украины.

Отмечается, что расследования будут продолжаться, пока не найдется последний палач, причастный к преступлениям против украинского народа.

В базе сайта сейчас есть данные о 607 российских военных преступниках. Там можно увидеть фотографии совершенных преступлений, а также сообщить о преступлениях, свидетелями которого вы стали.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что "Книга палачей" будет содержать "конкретные факты о конкретных людях, которые виновны в конкретных жестоких преступлениях против украинцев".

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