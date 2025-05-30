Кофе сужает сосуды, что приводит к повышению кровяного давления, но всегда ли это опасно?

Употребление кофе может вызвать временное повышение артериального давления, однако это происходит не у всех одинаково, а зависит от возраста, пола, того, насколько давно вы пьете кофе. Издание Verywellhealth провело медицинский обзор этой темы.

Как кофе влияет на организм

• Кофе является стимулятором. Он повышает активность мозга и нервной системы, влияет на кровеносные сосуды и сердце в течение 0,5-2 часов после употребления.

• Кофе попадает в кровь. Попав в кровь, кофе взаимодействует с гормонами, рецепторами мозга и нейромедиаторами.

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• Кофе вызывает реакцию кровеносных сосудов. Он сужает артерии и вены, что вызывает повышение кровяного давления.

• Кофе запускает реакцию "бей или беги". Он повышает частоту сердечных сокращений и кровяное давление.

После выпитого кофе систолическое (верхнее число) артериальное давление повышается на 3-14 мм рт. ст., а диастолическое (нижнее число) - на 4-13 мм рт. ст. Например, если давление было 120/80, то оно может повыситься до 134/93 после употребления кофе.

От чего зависит влияние кофе на кровяное давление

• Возраст. Кофеин влияет на младших людей сильнее, чем на старших. В одном исследовании у подростков постоянно наблюдалось более значительное повышение артериального давления, в отличие от взрослых.

• Пол. Некоторые исследования показали, что мужчины метаболизируют кофеин быстрее, чем женщины. https://www.mdpi.com/2304-8158/10/6/1208

• Источник кофеина. Кофе содержит больше кофеина, чем черный или зеленый чай.

• Виды и способы заваривания кофе. Крепость различных видов кофейных зерен и способов их приготовления может отличаться.

• Толерантность. Примерно через 15 дней ежедневного употребления влияние кофеина начинает уменьшаться, и вам нужно больше кофе, чтобы получить тот же эффект.

• Курение. Никотин ускоряет метаболизм, усиливая влияние кофеина на кровяное давление.

• Беременность. Беременным следует ограничить употребление кофеина, ведь плод не может его метабоолизировать.

• Сердечные заболевания. Временное повышение артериального давления от кофеина может быть более выраженным и опасным у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Можно ли пить кофе, если кровяное давление высокое

Хотя кофе вызывает кратковременное повышение артериального давления, он не увеличивает риск хронической гипертонии. Вы можете употреблять кофеин при высоком кровяном давлении, но многое зависит от вашего артериального давления и от того, регулярно ли вы пьете кофе.

Если у вас очень высокое кровяное давление, обратите внимание на потребление кофеина. В одном исследовании одна или две дополнительные чашки кофе ежедневно удвоили риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта или инсульта у кофеманов с гипертонией второй и третьей стадии. Исследователи не наблюдали этого эффекта у людей с нормальной, повышенной или гипертонией первой стадии.

Умеренное потребление кофе - 1-3 чашки в день - может быть полезным для людей, которые регулярно пьют кофе. Исследование, проведенное с участием 8780 взрослых бразильцев в возрасте от 35 до 74 лет, показало, что люди, которые умеренно пьют кофе, имеют меньший риск развития высокого кровяного давления, чем те, кто не пьет.

Сколько кофе можно пить

Врачи утверждают, что до 400 мг кофеина (около трех-четырех 350-граммовых чашек кофе) в день безопасно для здоровых взрослых. Для подростков в возрасте 12-18 лет это количество составляет 100 мг (одна 350-граммовая чашка), а для лиц в возрасте до 12 лет - 2,5 мг на килограмм массы тела.

Употребление большего количества кофе, чем рекомендовано, может негативно повлиять на ваше здоровье и вызвать такие симптомы, как тревога, повышенные пульс и артериальное давление, головная боль, нерегулярное сердцебиение, расстройство пищеварения, трудности со сном, тошнота.

Ранее УНИАН рассказывал, какой чай полезнее - черный или зеленый. Оба они изготовлены из одного растения - Camellia sinensis, и вы не ошибетесь, выбрав любой из них, однако есть некоторые тонкие различия между этим напитками, которые могут повлиять на ваш выбор.

И зеленый, и черный чай содержат флавоноиды, которые, как известно, обладают противовоспалительными свойствами, замедляют старение, защищают от ряда недугов, в том числе от сердечных и неврологических. Однако черный чай может содержать больше флавоноидов, чем зеленый. Между тем употребление зеленого чая связано с более низким риском высокого кровяного давления по сравнению с черным чаем. Как зеленый, так и черный чай содержат кофеин и аминокислоту под названием L-теанин, которая влияет на здоровье мозга. Зеленый чай обычно содержит немного больше L-теанина.

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