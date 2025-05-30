Отныне День защиты детей в Украине будут отмечать 20 ноября - во Всемирный день ребенка.

В Украине День защиты детей будет отмечаться отныне не 1 июня, а 20 ноября - во Всемирный день ребенка. Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского №355/2025 от 30 мая 2025 года обнародован на официальном сайте Офиса главы государства.

Решение принято, в частности, с целью "усиления и объединения усилий международного сообщества, направленных на защиту прав и наилучших интересов ребенка".

"Установить в Украине День защиты детей, который отмечать ежегодно во Всемирный день ребенка - 20 ноября. Признать утратившим силу Указ Президента Украины от 30 мая 1998 года № 568/98 "О Дне защиты детей", - указано в документе.

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Перенос других праздников в Украине

В 2021 году президент Владимир Зеленский перенес празднование Дня молодежи в Украине с июня на август, и с 2022 года этот праздник в Украине отмечают 12 августа - в Международный день молодежи. До этого его отмечали ежегодно в последнее воскресенье июня.

Как отмечалось в указе, решение принято "с целью поддержки стремления украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждение ценностей демократии и свободы, а также учитывая инициативу молодежных организаций и движений".

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