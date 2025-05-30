Сергей Николайчук отметил, что долларовые рынки и дальше будут ведущими в мире.

Доллар пока что не имеет никаких полноценных альтернатив на мировой арене. При этом некоторые валюты могут усиливать свои позиции на фоне того, что американская валюта может слабеть на региональных рынках.

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук рассказал в интервью Forbes Ukraine, что в 2015 года доллар достиг пика, после чего наблюдается его ослабление как глобальной резервной валюты.

"На сегодняшний день нет альтернативы для доллара в этой роли, поэтому в ближайшее десятилетие доллар точно будет оставаться основной мировой резервной валютой. Однако его конкуренты, скорее всего, понемногу будут ослаблять его", - отметил Николайчук.

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По его словам, США, скорее всего, останутся крупнейшей экономикой мира, а рынки в долларах будут ведущими. При этом он указал, что высокий дефицит госбюджета и госдолга, использование санкций американскими властями, а также нападки на независимость центробанка подрывают веру в доллар.

"Это создает предпосылки для поиска каких-то альтернатив. Ни одна из этих альтернатив на сегодняшний день не имеет шанса на то, чтобы столкнуть доллар с пьедестала", - считает замглавы НБУ.

По его мнению, на региональном уровне возможно усиление роли евро и юаня, а также криптовалют, но они имеют слабые места, которые не позволят существенно им увеличить вес. В то же время развитие новых технологий, платежных систем, информационных технологий снижает необходимость в одной глобальной валюте.

"В данных условиях Украине нужно и дальше фокусироваться на внутреннем аспекте стабильности национальной валюты, то есть обеспечивать ценовую стабильность, а именно поддерживать 5%-ую инфляцию. При этом должна усиливаться роль обменного курса для адаптации экономики и как абсорбера шоков", - подытожил Николайчук.

Доллар на мировой арене - послдение новости

Президент Европейского центробанка Кристин Лагард заявила, что евро может стать альтернативой доллару и принести ЕС огромные выгоды.

Кроме того, в США отдельные штаты начали разрешать использование золота и серебра для покупки товаров. Такое решение в 2011 году приняли в штате Юта, а в этом году - Флорида.

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