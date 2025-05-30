Россия копирует опыт Сил обороны Украины, - Сырский

В частности враг активно масштабирует свои беспилотные подразделения, сообщил главнокомандующий ВСУ.

В течение мая 2025 года, с помощью различных типов БПЛА было поражено и уничтожено более 89 тысяч российских целей. Об этом написал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

"Заслушал доклад разведки по формированию в российской армии войск беспилотных систем и поступления новых образцов БПЛА и наземных роботизированных комплексов на вооружение оккупантов. В частности, враг копирует опыт Сил обороны Украины и активно масштабирует свои беспилотные подразделения. Поэтому мы должны сохранять темп развития и постоянно наращивать способности, чтобы быть на шаг впереди", - написал Сырский.

Он также добавил. что Украина продолжает наращивать количество экипажей БПЛА и развивать подразделения.

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"Каждый дрон - это уничтоженный противник, а затем и сохраненная жизнь украинского военнослужащего. Отдельный акцент - на уничтожении операторов вражеских БПЛА и их пунктов управления. Во время совещания также рассмотрели вопросы развития беспилотных наземных комплексов. Они на поле боя выполняют логистические функции, эвакуируют раненых воинов, осуществляют минирование, а также действуют как боевые модули. По сравнению с 2024 годом мы в разы увеличили поставки таких комплексов в воинские части и нарастили подготовку специалистов БпНК", - добавил Сырский.

Дроны на фронте: важные новости

Ранее президент Владимир Зеленский сравнил развитие дронов в Украине и РФ. Он отметил, что по некоторым направлениям Украина продолжает удерживать лидерство. Однако говорить, что Россия проигрывает в войне дронов - было бы неправдой.

"Есть соответствующие вызовы. И Китай, и мавики, и оптоволокно. Но ничего. Я думаю, что мы увеличим наши возможности, что партнеры поддерживают", - добавил Зеленский.

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