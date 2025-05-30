Экс-министр обороны страны считает, что это лишь вопрос времени.

Эксперты по вопросам обороны и энергетики предупреждают, что газопроводы и линии электропередач Великобритании очень уязвимы к атакам РФ и других врагов, пишет Politico.

Они отмечают, что критически важные газопроводы, линии электропередач и кабели передачи данных являются "слабым местом британской безопасности", оставляя страну уязвимой к потенциально "катастрофическим" саботажам со стороны России или других врагов.

Аналитики, в том числе бывшие высокопоставленные правительственные чиновники, считают, что опасность недооценивается.

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В интервью изданию экс-министр обороны и энергетики Грант Шаппс отметил, что "самоуспокоение" по этой проблеме "действительно вызывает беспокойство".

"Наша подводная инфраструктура - это своего рода слабое место, и делается недостаточно... Вопрос не в том, возникнет ли когда-нибудь проблема, а в том, когда она возникнет", - сказал Шаппс.

По словам министров, подводная инфраструктура - это "одна из сфер", которая будет рассмотрена в рамках оборонного обзора (оценка возможностей страны реагировать на потенциальные военные угрозы и вызовы, - УНИАН). Великобритания и ее союзники уже усилили военно-морское патрулирование и мониторинг для борьбы с угрозами инфраструктуре.

Среди потенциально наиболее уязвимых мест инфраструктуры Британии, эксперты называют газопровод Лангельд, который используется для поставок газа из Норвегии.

"Лангелед - наше самое большое слабое место. Это не означает, что мы все погибнем, если его взорвут, но это означает, что все быстро станет намного дороже. Есть риск нормирования поставок газа", - пояснил бывший руководитель отдела энергетической стратегии британского правительства Адам Белл.

В то же время, другие аналитики считают, что вероятность атаки на газопровод является низкой.

Диверсии РФ в Европе

Россия усилила диверсии против Европы из-за помощи Украине. По данным СМИ, количество российских атак выросло в четыре раза с 2022 по 2023 год, а затем утроилось с 2023 по 2024 год.

В феврале 2025 года в Германии фиксировались диверсии против военных кораблей. Командующий Военно-морских сил страны Ян Кристиан Каак отметил рост российской угрозы.

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