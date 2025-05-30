Зеленский о Taurus для Украины: Есть темы, о которых мы с Мерцом не говорим публично

При этом украинский президент намекнул, что переговоры относительно потенциальных поставок продолжаются.

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что диалог с Германией относительно дальнобойных ракет Taurus продолжается. Впрочем, его ход и детали не будут обсуждать в публичном пространстве, сказал лидер в интервью RTL.

Комментируя вопрос возможных поставок крылатых ракет Taurus, он сказал: "Мы работаем в этом направлении".

Зеленский добавил, что все обсуждения относительно потенциальных поставок этих ракет Украине происходят конфиденциально. Об этом он договорился с канцлером Фридрихом Мерцом.

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"Есть определенные темы, по которым мы с канцлером Мерцом договорились не обсуждать их публично. Я пообещал ему это и придерживаюсь обещания", - сказал Зеленский.

Taurus для Украины

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Мерц сделал обнадеживающий намек относительно Taurus для Украины. Впрочем, он отметил, что для этого понадобится несколько месяцев обучения украинских солдат.

В то же время дипломат и посол Украины в США (2015-2019) Валерий Чалый считает, что немецкие ракеты Taurus необходимы Украине не "когда-нибудь", а просто сейчас. Ведь у ВСУ будет "окно возможностей" осенью, после летнего наступления российских оккупантов.

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