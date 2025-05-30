Известная актриса отреагировала на слухи о романе с Цымбалюком: 'Много времени проводили'

Светлицкая развеяла все домыслы поклонников.

Украинская актриса Елена Светлицкая отреагировала на слухи о том, что между ней и Тарасом Цымбалюком романтические отношения. В программе "По хатах" она рассказала всю правду.

По словам Елены, они с Тарасом действительно проводили вместе много времени, так как они не только коллеги, но и друзья. Однако романа между ними нет.

"Мы коллеги, мы действительно много времени проводили вместе. Мы классно дружим, общаемся. Мы снимали очень много разных видео, много путешествовали вместе. Конечно, у нас есть какие-то теплые близкие дружеские отношения", - заверила артистка.

Видео дня

Она добавила, что у нее есть поклонники, которые уделяют ей внимание и дарят подарки, однако разглашать о них она не хочет. По ее словам, только после свадьбы общественность узнает, кто ее избранник.

"Я не могу говорить об этом откровенно, потому что я никому не принадлежу. У меня официально нет никаких отношений. Но то, что мне дарили подарки, то, что мне уделяли много внимания - да, это правда", - добавила актриса.

Напомним, ранее Тарас Цымбалюк показался в объятиях девушки.

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