В целом на "Книжном Арсенале" в этом году запланировано более 200 событий.

В Киеве 29 мая 2025 года стартовал крупнейший литературный фестиваль страны "Книжный Арсенал" – уже 13-й по счету.

Традиционно во время мероприятия посетители смогут приобрести новые книги от украинских издателей, а также пообщаться с литераторами.

При этом в условиях войны на фестивале представлено много литературы на военную тематику, в том числе и от участников нынешних боевых действий.

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В целом на "Книжном Арсенале" запланировано более 200 событий, новые книги от 100 крупных и 12 малых издательств, участие международных звезд, военнослужащих, правозащитников и художников. Фокус-темой фестиваля в этом году стала идея "Между нами – перевод". По словам директора фестиваля Юлии Козловец, это – попытка осмыслить, как мы передаем опыт войны, потерь, сопротивления, достоинства – через язык, литературу и межчеловеческое понимание.

Фотокорреспондент УНИАН побывал на открытии фестиваля.

В первый день "Книжный Арсенал", несмотря на то, что это был будний рабочий день, традиционно вызвал немалый ажиотаж – большие очереди можно было увидеть как на входе в комплекс, так и внутри к тематическим локациям, особенно если предусмотрено общение с авторами.

Продлится мероприятие до 1 июня включительно. Больше о программе фестиваля можно узнать по ссылке.

В этом году билеты на "Книжный Арсенал" стоят 200 гривень на один день посещения и 500 гривень абонемент на все дни фестиваля. Также за 500 гривень можно приобрести семейный билет, рассчитанный на разовый вход для двух взрослых и двух детей в возрасте от 12 лет. Билеты рекомендуем покупать заранее онлайн, поскольку на входе на фестиваль обычно большие очереди.

Напомним, впервые Международный фестиваль "Книжный Арсенал" состоялся в 2011 году в музейном комплексе "Мистецький арсенал" на улице Лаврской.

В 2020 году фестиваль отменяли из-за пандемии коронавируса, а в 2022 году – из-за начала полномасштабной войны России в Украине.

В 2023 году "Книжный Арсенал" вернулся.

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