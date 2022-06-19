Российский солдат из Кыргызстана пожаловался матери, что хочет домой, но она не обрадовалась такому решению сына

Война в Украине уже не радует российских оккупантов. Захватчики хотят побыстрее сбежать домой.

Об этом свидетельствует новый перехваченный разговор, который опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Во время разговора российский солдат из Кыргызстана рассказывает матери, что задерживается в Украине до полугода, поэтому будет искать новые способы побыстрее вернуться домой.

"Я просто узнавал, как можно будет еще уволиться и мне сказали, возможно "за семейными", если надо "за уходом". Мне сказали, если справка будет, то можно будет тебя уволить. Чтобы меня освободили и домой отправили. Что родители в Киргизии находятся и что я один в семье, некому ухаживать", - рассказал российский оккупант.

В свою очередь родители захватчика не рады такому решению сына. Его мать агитирует подождать и не идти в отпуск, или же еще раз вернуться в Украину, но оккупант не хочет еще раз ехать столкнуться с украинскими военными.

"Нет, мам! Все. Не хочу после всего. У меня нет никакого желания", - заявил захватчик.

Как ранее сообщал УНИАН, в российской армии не хватает беспилотников, а также людей, которые умеют управлять БПЛА. По этой причине в войско РФ пытаются набирать людей с соответствующими навыками в качестве наемников.

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