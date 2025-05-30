Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, а евро - 47,62 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 30 мая, снизился на 8 копеек и составляет 41,72 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 47,45 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,12 гривни, а евро - по курсу 46,45 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу не изменился и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 30 мая, также остался неизменным - 47,62 гривни.

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Нацбанк установил на пятницу официальный курс доллара к гривне на уровне 41,53 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте НБУ, относительно европейской валюты гривна также усилила позиции. Официальный курс евро 30 мая установлен на уровне 46,80 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 28 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что на следующей неделе ситуация на валютном рынке останется в майских трендах: курс доллара будет формироваться политикой НБУ и участников рынка, а курс евро будет зависеть от международных обстоятельств.

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