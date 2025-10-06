Зеленский заявил, что венгерский премьер может войти в историю как единственный человек, который блокировал обретение Украиной членства в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не имеет права блокировать движение нашей страны к обретению членства в Европейском Союзе. Он отметил, что путь Украины в ЕС необратим. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом в Киеве.

"Украина будет в Евросоюзе с Орбаном, или без. Потому что это выбор народа Украины. Я уверен, что в Венгрии есть люди, которые поддерживают Украину", - сказал Зеленский.

В то же время, комментируя европейские дискуссии вокруг изменения процедуры принятия решений в рамках Евросоюза, глава государства сказал, что это называется "как найти путь без позиции венгерского премьера Орбана".

Видео дня

"Когда большинство - все страны, кроме Венгрии. Когда они поддерживают Украину, понимают, как это нужно. Даже то, что мы все выполняем. И мы заслуживаем этого. И технически мы все делаем. Даже не только это. Украина борется за свободу свою и за свободу Европы", - сказал Зеленский.

Он отметил, что все больше возникает рисков, и в частности атак российских дронов на страны Европы.

"Украина делится своим опытом. Украина стоит на защите. Это просто несправедливо, рассказывать басни об Украине, и это делает сегодня один человек, которому кажется, что он имеет влияние. Влияние имеет только время. Премьер-министр Венгрии, к сожалению, сейчас просто тормозит этот процесс, который необратим. Украина все равно будет (в ЕС - УНИАН). Только в истории останется, что Орбан был единственным премьер-министром, который тормозил вступление Украины в ЕС", - подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент Украины, если в ЕС произойдет изменение процедуры принятия решений, Украина будет обращаться к Нидерландам, и не только к этой стране, потому что речь идет о поддержке такой инициативы.

"Или идем по обычной процедуре, и всем странам надо давить на премьер-министра Венгрии, потому что он не имеет права блокировать Украину. Украина все выполняет согласно соответствующему процессу", - добавил Зеленский.

Вступление Украины в ЕС - важные новости

Как сообщал УНИАН, премьер Венгрии Виктор Орбан на всех крупных заседаниях европейских лидеров заявляет, что Украина не должна вступать в ЕС. Более того, он блокирует все евроинтеграционные стремления Украины.

В частности, в правительстве Венгрии в июне объявили результаты так называемого "референдума" Voks2025 по вступлению Украины в Европейский Союз. Как пишет Telex, "против" членства Украины в ЕС высказались 95% респондентов.

Кроме этого, Politico писало, что председатель Европейского совета Антониу Кошта возглавил усилия по продвижению заявки Украины на вступление в ЕС. По данным пяти дипломатов и чиновников, он заручается поддержкой столиц ЕС для упрощения процедуры приема новых членов и для преодоления тупика вокруг возможного членства Украины и Молдовы.

Вас также могут заинтересовать новости: