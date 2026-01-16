'Мы не будем платить': Орбан запустил петицию против финансирования Украины

Венгерский премьер намекает на то, что другое правительство якобы "продаст интересы Венгрии".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о запуске "национальной петиции" с целью заручиться поддержкой идеи отказа от финансирования Украины со стороны Европейского Союза. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Орбан пытается представить жителям Венгрии парламентские выборы как "выбор между войной и миром", продвигая нарратив о том, что Украина якобы не заслуживает поддержки. Он продолжает заявлять о том, что только его правительство является единственной гарантией защиты Венгрии от войны и экономических последствий.

В агентстве напомнили, что еще с прошлого года на предвыборных плакатах партии "Фидес" Орбана председатель крупнейшей оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр ассоциируется с Брюсселем и Украиной. Так венгерский премьер намекает на то, что другое правительство якобы "продаст интересы Венгрии".

Также журналисты добавили, что кампания Орбана в первую очередь нацелена на сельских избирателей и повторяет его прошлые антимигрантские кампании. В это время большинство опросов показывают, что Фидес" отстает от "Тисы".

Детали "национальной петиции" пока неясны. В агентстве предположили, что это может быть неформальный референдум в форме бюллетеней, которые разошлют гражданам Венгрии.

"Каждый получит эту (национальную петицию) и сможет сказать "нет" и вместе с правительством заявить, что мы не будем платить", - сказал Орбан в эфире государственного радио, обвинив оппозицию в проукраинской позиции.

Когдай пройдут парламентские выборы в Венгрии

Напомним, что ранее президент Венгрии Тамаш Шуйок объявил, что парламентские выборы состоятся 12 апреля 2026 года. Он призвал всех граждан Венгрии воспользоваться правом проголосовать на выборах.

Politico отмечало, что, согласно опросам, двумя ключевыми конкурентами на предстоящих выборах должны стать партия "Фидес", возглавляемая Виктором Орбаном. А также оппозиционная партия "Тиса", во главе с Петером Мадяром. По данным опросов Politico, партия Орбана должна набрать на выборах около 37% голосов, тогда как оппозиционная партия – 49%.

