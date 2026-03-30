В Европе разработали 5 планов, как усмирить Орбана в случае его победы на выборах

От финансового давления до исключения из блока - страны ЕС уже взвешивают, как двигаться дальше без Венгрии.

ЕС обсуждает несколько планов, чтобы предотвратить срыв работы блока на случай, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан будет переизбран на второй срок на выборах 12 апреля. По данным Politico, они включают изменение порядка голосования, приостановка финансирования и даже исключение из ЕС.

Если Орбан победит на выборах, "начнётся настоящая борьба", – сказал один из дипломатов ЕС.

В то же время мнения о том, изменится ли политика Орбана после возможнной победы, разделились.

"Он достаточно умен – один из самых умных политиков в зале Европейского совета – чтобы знать, где находятся границы", – сказал один высокопоставленный чиновник ЕС.

"Я не думаю, что он изменится. Он троянский конь. Весь смысл ЕС – это доверие, основа Европы – это совместная работа", - говорит другой дипломат.

5 вариантов, которые обсуждаются в ЕС на случай победы Орбана

1. Изменить порядок голосования в ЕС

Один из вариантов – расширить использование голосования квалифицированным большинством – которое обычно требует, чтобы 55 процентов государств-членов, представляющих 65 процентов всего населения ЕС, проголосовали "за" – на чувствительные области, которые в настоящее время требуют всеобщего согласия, такие как внешняя политика или элементы долгосрочного бюджета ЕС.

В то же время отказ от единогласия по большему числу вопросов будет иметь огромные последствия, поскольку совместная работа всех стран ЕС является ключевым принципом блока. Однако два дипломата заявили, что новый мандат Орбана может стать катализатором для пересмотра подобных предложений.

2. Многоформатная Европа

Один из вариантов - это более широкое использование гибких форматов – от неформальных коалиций желающих до расширенного сотрудничества между небольшими группами стран.

В то же время один из дипломатов отметил, что хотя в случаях крайней необходимости это может быть инструментом, но в конечном итоге все равно все сводится к решению всех 27 стран. Два других дипломата критически отнеслись к этим ограниченным форматам, заявив, что они должны быть исключениями, а не новой нормой.

3. Более жесткое обеспечение соблюдения и финансовое давление

Этот пункт уже включен в предложение Комиссии по следующему долгосрочному бюджету, который будет обсуждаться под председательством Ирландии в Совете ЕС, начиная с июля. Это означает, что в случае нарушений верховенства права приостановка платежей или блокировка финансирования теперь вполне возможны.

В то же время Будапешт уже дал понять, что наложит вето на любые более жесткие условия соблюдения верховенства права, связанные с использованием средств ЕС, – или даже объявит о срыве всего бюджета, если это потребуется.

4. Приостановление права голоса

В 2018 году Европейский парламент задействовал статью 7 ЕС, которая позволяет приостанавливать право голоса государства-члена, если оно нарушает ценности блока.

Как заявил бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, "даже попытки применения статьи 7 оказывают давление на Венгрию – они очень нервничают".

В то же время для приостановления права голоса одной страны необходима поддержка остальных 26 – а Словакия на это не согласится.

5. Исключение из ЕС

Самый драматичный – и нереалистичный – из вариантов. Ни одна страна еще не была исключена из ЕС, и эта тема остается табуированной.

Один дипломат указал на комментарий, опубликованный в юридическом блоге, в котором предлагалась возможность перепрофилирования пункта о выходе из ЕС или других юридических обходных путей, чтобы "отказаться от Венгрии".

В то же время другой дипломат омечает, что это невыгодно ЕС, так как в таком случае Венгрия попадёт в орбиту влияния России.

Виктор Орбан - новости

Премьер-министр Виктор Орбан заявил о "давлении" со стороны Киева и Брюсселя, сравнивая его с коммунистическими временами. Параллельно Венгрия демонстрирует готовность блокировать ключевые решения Евросоюза: страна срывала санкционные инициативы против РФ, используя право вето как инструмент политического давления.

В то же время недавно стало известно, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову, чтобы передать ему детали конфиденциальных встреч ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: