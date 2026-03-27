Если Орбан останется у власти, ЕС ждут большие перемены, – Reuters

В настоящее время в Европе надеются, что Орбан уйдет в историю, и им не придется ничего менять в системе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан имеет все шансы проиграть парламентские выборы, назначенные на 12 апреля, и потерять власть. Однако, если этого вдруг не произойдет, Евросоюзу придется думать, как существовать дальше, не натыкаясь постоянно на венгерское вето. Об этом пишет Reuters.

Как отмечает издание, Орбан, который поддерживает дружеские связи с президентом России Владимиром Путиным, а также является близким союзником президента США Дональда Трампа, часто раздражает своих партнеров по ЕС. Самый свежий пример – блокирование жизненно важного кредита Украине в размере 90 миллиардов евро.

"Это была последняя капля, переполнившая чашу. С нашей стороны надежда убедить Орбана потеряна", – сказал один дипломат ЕС.

В Европе надеются, что с уходом Орбана Венгрия перестанет блокировать помощь Украине и санкции против России. Однако, если Орбан останется у власти, Венгрию попытаются отстранить от участия в принятии решений.

"Похоже, что "больше того же самого" больше не является вариантом для большинства стран ЕС", – сказал Reuters бывший премьер-министр Латвии Кришнянис Кариньш.

"Если Орбан останется, нам придется изменить то, как мы работаем", – добавил неназванный высокопоставленный чиновник Европейской комиссии.

Вместе с тем европейские дипломаты говорят, что даже победа оппозиции не гарантирует "послушности" Венгрии, особенно в вопросах миграции и возможности вступления Украины в ЕС.

"[Лидер оппозиции Петер] Мадяр происходит из той же политической семьи (что и Орбан), никто не ожидает революции", – сказал неназванный чиновник ЕС.

Как писал УНИАН, премьер-министр Виктор Орбан заявил о "давлении" со стороны Киева и Брюсселя, сравнивая его с коммунистическими временами. Параллельно Венгрия демонстрирует готовность блокировать ключевые решения Евросоюза: страна срывала санкционные инициативы против РФ, используя право вето как инструмент политического давления.

Отдельно следует отметить сближение Венгрии с Россией и подозрения во внешнем влиянии. Оппозиция в Венгрии заявляет о возможном присутствии российских агентов и попытках повлиять на выборы.

